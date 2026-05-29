El elenco del Friends, de izquierda a derecha: Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry y Courtney Cox posan para los fotógrafos cuando llegan a la 53ª edición anual de los Golden Globe Awards el 21 de enero de 1996 en Beverly Hills.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

ENCUENTRO ESPIRITUAL Bis La Médium regresa a Miami con un evento dedicado a la conexión, la sanación y los recuerdos

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Condenan a asistente de Matthew Perry

El asistente personal que le inyectaba regularmente ketamina a la estrella de Friends Matthew Perry, que murió por sobredosis en 2023, fue condenado el miércoles a tres años y cinco meses de prisión en California.

Kenneth Iwamasa, de 61 años, quien se había declarado culpable, es la quinta persona condenada en este caso. Según la fiscalía, en los días previos a la muerte de Perry, Iwamasa le administró más de 25 inyecciones de ketamina, incluidas al menos tres el 28 de octubre de 2023, día en que el actor falleció.

Entre los otros condenados hay dos médicos que se aprovecharon de la adicción del actor: Salvador Plasencia y Mark Chávez, ambos condenados en diciembre pasado. Plasencia le enseñó a Iwamasa cómo inyectar ketamina, a pesar de saber que no tenía formación para tratar pacientes con sustancias controladas.

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Aseguran que Piqué y Clara Chía quieren hijos

El romance de Gerard Piqué y Clara Chía continúa viento en popa. Y tras cuatro años de relación, la pareja presuntamente está considerando dar un paso más: tener hijos.

Según declaró la periodista Mandy Fridmann a Las Top News, Piqué y Chía celebrarán su cuarto aniversario en la ciudad italiana. La comunicadora señaló que en 2026 la pareja podría dar una sorpresa a seguidores y detractores.

La supuesta decisión la tomaron durante el reciente viaje a Venecia, ciudad en donde la pareja fue captada a principios de mayo.

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Ricky Martin rompe el silencio tras incidente en Montenegro

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se pronunció tras el tenso incidente de seguridad que obligó a detener abruptamente su concierto el pasado jueves 21 de mayo en Podgorica, la capital de Montenegro.

El evento, que marcaba el inicio de la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, se realizaba en la Plaza de la Independencia como parte de las celebraciones por el 20º aniversario de la independencia del país balcánico.

Tras mantener silencio durante un par de días para procesar el suceso, Ricky Martin recurrió a sus redes sociales el fin de semana para emitir una declaración formal en español, inglés y montenegrino. El intérprete de Livin' la Vida Loca optó por restarle protagonismo al agresor y enfocar su postura en el cariño recibido por el público local.

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Reina Margarita de Dinamarca ingresada de urgencia

La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, quien abdicó hace dos años, fue hospitalizada con hematomas tras una caída, según informó el palacio real el lunes. De acuerdo con el comunicado, una tomografía reveló una acumulación significativa de sangre en la cadera.

Se espera que Margarita, de 86 años, permanezca ingresada en el Rigshospitalet de Copenhague durante varios días. El palacio indicó que su estado de salud era bueno dadas las circunstancias.

Margreta se sometió a una angioplastia a principios de este mes y pasó varios días hospitalizada.

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Muere leyenda del jazz

Sonny Rollins, el coloso del saxofón cuyas obras enérgicas y contemplativas lo convirtieron en el último representante de una era dorada del jazz, murió a los 95 años.

El estadounidense Rollins encontró en el jazz el medio para hacer un comentario social y espiritual, expresando con su saxofón las esperanzas de los afroamericanos durante el movimiento por los derechos civiles, el dolor de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el camino místico que descubrió en sus largos retiros en la India y Japón.

Fue uno de los pocos saxofonistas que definieron el instrumento, un panteón en el que figuran otros grandes como Charlie Parker, Coleman Hawkins y John Coltrane, con quien tuvo una relación afectuosa pero complicada.

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