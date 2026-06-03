miércoles 3  de  junio 2026
REALEZA

Princesa Leonor recibe Medalla de Oro de la Región de Murcia

La princesa también recibió la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia y el título de Hija Adoptiva del municipio de San Javier

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Europa Press/Adrián Irago

MURCIA.- La princesa Leonor, que acabará en julio su formación militar para arrancar ya en otoño la etapa universitaria, aseguró este miércoles que no es "la misma persona" que aquella joven que llegó en 2023 a la Academia Militar de Zaragoza (Ejército de Tierra).

"Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023", dijo la heredera al trono de España después de recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia (sureste), una distinción con la que se pone fin de manera simbólica, según dijo, a una etapa "esencial" para ella.

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Su formación castrense ha seguido una tradición establecida por su padre (Felipe VI) y su abuelo (rey Juan Carlos I), con un primer año (2023-2024) en la Academia General Militar de Zaragoza (Ejército de Tierra); un segundo (2024-2025), en la Escuela Naval de Marín (Armada) y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y un tercero (2025-2026), en la Academia de San Javier (Ejército del Aire), de la que se despedirá el próximo 10 de julio.

Ya en otoño, estudiará Ciencias Políticas en una universidad pública de Madrid.

"Mucho más que clases, vuelos y maniobras"

La princesa Leonor, que este miércoles también recibió la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia y el título de Hija Adoptiva del municipio de San Javier, tomó la palabra para señalar su admiración por las Fuerzas Armadas, de las que en un futuro será Capitana General.

"Admiro su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio a los demás", aseguró durante su discurso.

La primogénita del rey Felipe VI explicó también que su paso por la Academia General del Aire fue para ella "mucho más que clases, vuelos y maniobras", puesto que esta experiencia le ayudó a vivir y ampliar su "manera de entender el compañerismo" y de confiar tanto en las propias capacidades como en las de los compañeros.

La futura monarca completó además el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, logrando su primer salto en paracaídas en modo automático.

Ni el rey Felipe VI ni el emérito Juan Carlos I realizaron esa formación durante su paso por la AGA, por lo que la princesa Leonor es la primera de la Casa Real en contar con esta titulación.

FUENTE: EFE

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