Kanye West revela en nueva canción que Bianca Censori lo dejó

La canción se titula Bianca y el ahora apodado Ye dice: "Mi bebé se escapó / Pero primero intentó internarme / No fui al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo".

“Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé / Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir / Realmente no sé dónde está", continúa.

En la pieza, el rapero también comenta que Bianca huyó en su auto y que él pudo conocer su paradero mediante la aplicación de su Maybach. Además, responsabiliza a la familia de Censori del fracaso de la relación porque a su juicio ellos quieren que él sea internado.

Asimismo, West compara el romance con el caso de Sean "Diddy" Combs y Cassie.

No obstante, en la canción Kanye le implora a Bianca que regresa: "Vuelve / Vuelve a mí / Sé lo que hice para hacerte enojar".

Relación

Aunque se desconoce cuándo inició la relación, fue a mediados de 2022 cuando Kanye y Bianca se casaron en secreto. La pareja protagonizó en varias oportunidades polémicas dentro y fuera de los Estados Unidos.

Sin embargo, la crisis parece haber llegado a finales de 2024, cuando los medios reportaron que West se mudaría a Japón y Bianca no iría con él. En la alfombra roja de los Grammy reaparecieron juntos suscitando un nuevo escándalo.

Pero días después se conoció que los problemas en el matrimonio continuaban y estaban tramitando el divorcio.