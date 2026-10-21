George Clooney filma en Nueva Jersey nueva película basada en famoso bestseller

George Clooney posa durante una sesión fotográfica en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 2 de septiembre de 2026.

NUEVA YORK.- Residentes de Nueva Jersey se sorprendieron este martes al encontrarse con George Clooney en una antigua farmacia del pueblo de Westfield, en el condado de Union, unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nueva York.

El premiado actor y director protagoniza un largometraje junto a Annette Bening que está siendo filmado en esa farmacia, que hoy permaneció cerrada al público, señaló el diario NJ.com, que acompañó la nota con varias fotos de Clooney.

La compañía, que viaja con más de 50 integrantes, actuará en febrero en Modesto, Santa Bárbara, Los Ángeles, Chico, Davis, Berkeley, San Luis Obispo, entre otras

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Entre las imágenes, en las que luce una barba blanca del mismo color que su cabello, figura una en la que parece que saluda a residentes.

In Love (Enamorados) es una adaptación del libro basado en las memorias de Amy Bloom, In Love: A Memoir of Love and Loss, que narra la historia de una pareja que afronta el diagnóstico de Alzheimer de él y las desgarradoras decisiones que deben tomar.

Dirección y guion

La película es dirigida por el nominado al Óscar Paul Weitz, quien coescribió el guión con Bloom, de acuerdo con la web Deadline.

"Las memorias de Amy son una fábula contemporánea sobre el amor, el ingenio y las cuestiones existenciales", dijo Weitz a Deadline.

"Estoy deseando hacerle justicia con este reparto extraordinario", agregó.

Un mensaje en la página de Facebook del pueblo donde se está rodando In Love informó a sus residentes de que "¡Hollywood llega a Westfield!".

'¡La próxima película de George Clooney y Annette Bening, In Love, se filmará en la farmacia Baron's Drug Store el martes 20 de octubre!', indicó el mensaje.

"Normalmente vamos a Baron's a buscar una medicina. El martes, puede que tengamos que renovar nuestra receta de George Clooney', finalizó el mensaje.

FUENTE: Con información de EFE