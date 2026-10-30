Margaret Qualley y Jack Antonoff piden el divorcio luego de breve separación

Margaret Qualley (izquierda) y Jack Antonoff asisten a la 68ª edición de los Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

La actriz Margaret Qualley y el productor musical Jack Antonoff presentaron oficialmente la solicitud de divorcio, según informó a People una fuente cercana a la pareja. La expareja, que comenzó su relación en 2021 y se casó en agosto de 2023, se separó en julio de este año, luego de casi tres años de matrimonio.

«Jack y Margaret han presentado la solicitud de divorcio de forma conjunta», afirma la fuente, señalando que, si bien el estado de Nueva York exige que tanto el demandante como el demandado figuren en la solicitud de divorcio, se trata de un divorcio de mutuo acuerdo. «Es una decisión consensuada».

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La fuente añade: “Comparten una profunda afinidad y amor el uno por el otro, y aunque su relación sentimental esté terminando, sin duda serán amigos de por vida”.

En una entrevista reciente con The Guardian , Antonoff habló sobre cómo se sintió al interpretar canciones escritas sobre su relación con Qualley tras su ruptura. En mayo, su banda, Bleachers, lanzó un nuevo álbum titulado Everyone for Ten Minutes, que incluye varias canciones sobre esa relación.

“Con las canciones que escribí recientemente, obviamente estaba muy preocupado por este tema en particular”, explicó. “Lo pensé mucho y me planteé: ‘Si cambio la lista de canciones…’, y en mi interior había un jurado unánime que decía: ‘No, este es el trato. El trato que he hecho con mi público es que voy a decirles honestamente lo que siento y voy a arriesgarme a tener que defenderlo en cualquier momento, para siempre’”.

El productor ganador del premio Grammy dijo que "cualquiera puede identificarse con la terrible tristeza y el dolor, pero también hay un gran poder en ello".

“Ha sido realmente hermoso”, dijo Antonoff sobre interpretar las canciones. “Me refiero a que la gente se reúna, que sepan de qué trata una canción, que sepan cómo me siento ahora, que sepan lo que esa canción significa para ustedes como espectadores, simplemente compartirlo todo y celebrarlo”.

El artista de “Don’t Take the Money” explicó además por qué elige interpretar esas canciones. “No reescribo el pasado, no me avergüenzo de lo que he dicho”, afirmó. “He dedicado mi vida a hacer imposible que reescriba el pasado, porque estoy ahí, cantando sobre cómo me sentía en los buenos tiempos, para que cuando lleguen los malos no pueda mirarme al espejo y fingir que esos tiempos no existieron”.

Relación y matrimonio

Antonoff, exitoso músico y productor discográfico, y Qualley, conocida por películas como Sanctuary y The Substance, desataron rumores de romance en agosto de 2021 cuando fueron vistos besándose en una cita en Brooklyn.

La pareja hizo pública su relación en 2022 al asistir juntos a un almuerzo de los Premios AFI en apoyo de la serie de Netflix de Qualley, Maid.

En marzo de ese mismo año, la pareja oficializó su relación en Instagram y la revista People confirmó su compromiso en mayo de 2022.

La boda de Qualley y Antonoff en agosto de 2023 en Nueva Jersey contó con invitados famosos como Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey.