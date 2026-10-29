Meghan Markle regresa a la televisión al frente de MasterChef Junior Australia

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, regresará a la televisión australiana el próximo año como copresentadora de MasterChef Junior, tras su participación de junio pasado en la versión para adultos del concurso culinario, según confirmó la cadena Network 10.

"Me encanta cocinar con mis hijos, así que ver cómo estas jóvenes estrellas (los participantes tienen entre 9 y 13 años) llevan a cabo sus creaciones en la cocina va a ser muy divertido", dijo Markle en su presentación.

Aquella aparición, grabada dos meses antes de salir al aire, le dio al canal sus mejores datos de rating desde 2023. Sin embargo, Meghan Markle fue objeto de críticas por parte de la audiencia australiana, la cual cuestionó los dotes culinarios de la duquesa.

Este repunte en la televisión de Australia representa un respiro financiero y de imagen a la exactriz, luego de que Netflix cancelara en enero su programa With Love, Meghan debido a los bajos resultados de audiencia.

¿Mudanza a Australia?

El anuncio sobre el próximo programa de Markle reabrió el debate en los medios británicos respecto a si las grabaciones requerirán una mudanza de los duques al territorio australiano.

La familia fijó su residencia en el Reino Unido en agosto pasado tras seis años en California. El palacio de Buckingham de inmediato marcó distancia y aclaró que las iniciativas de la pareja se desarrollan de forma estrictamente privada, sin vínculo con las funciones de la Corona británica.

En este sentido, los medios se preguntan con frecuencia cómo financian los duques de Sussex su estilo de vida: están instalados en los Cotswolds, posiblemente la región más cara del país, y llevan a sus hijos a una escuela privada en la zona. La seguridad que requiere toda la familia ha sido siempre un motivo de fricción entre ellos y el rey Carlos III.

FUENTE: Con información de Agencia EFE