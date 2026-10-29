jueves 29  de  octubre 2026
FAMOSOS

Meghan Markle regresa a la televisión al frente de MasterChef Junior Australia

Meghan Markle debuta en la televisión australiana luego de que Netflix cancelara en enero su programa With Love, Meghan

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

AFP/Etienne Laurent
Por Valentina Gil

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, regresará a la televisión australiana el próximo año como copresentadora de MasterChef Junior, tras su participación de junio pasado en la versión para adultos del concurso culinario, según confirmó la cadena Network 10.

"Me encanta cocinar con mis hijos, así que ver cómo estas jóvenes estrellas (los participantes tienen entre 9 y 13 años) llevan a cabo sus creaciones en la cocina va a ser muy divertido", dijo Markle en su presentación.

Lee además
Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
POLÉMICA

Policía británica confirma que recibió acusaciones contra padre de Meghan Markle en 2019
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.
POLÉMICA

Meghan Markle sabía desde 2018 que su padre consumía pornografía infantil

Aquella aparición, grabada dos meses antes de salir al aire, le dio al canal sus mejores datos de rating desde 2023. Sin embargo, Meghan Markle fue objeto de críticas por parte de la audiencia australiana, la cual cuestionó los dotes culinarios de la duquesa.

Este repunte en la televisión de Australia representa un respiro financiero y de imagen a la exactriz, luego de que Netflix cancelara en enero su programa With Love, Meghan debido a los bajos resultados de audiencia.

¿Mudanza a Australia?

El anuncio sobre el próximo programa de Markle reabrió el debate en los medios británicos respecto a si las grabaciones requerirán una mudanza de los duques al territorio australiano.

La familia fijó su residencia en el Reino Unido en agosto pasado tras seis años en California. El palacio de Buckingham de inmediato marcó distancia y aclaró que las iniciativas de la pareja se desarrollan de forma estrictamente privada, sin vínculo con las funciones de la Corona británica.

En este sentido, los medios se preguntan con frecuencia cómo financian los duques de Sussex su estilo de vida: están instalados en los Cotswolds, posiblemente la región más cara del país, y llevan a sus hijos a una escuela privada en la zona. La seguridad que requiere toda la familia ha sido siempre un motivo de fricción entre ellos y el rey Carlos III.

FUENTE: Con información de Agencia EFE

Temas
Te puede interesar

Padre de Meghan Markle bajo investigación por pornografía infantil

Selena Gomez y Demi Lovato reviven su era de "princesas Disney" para Rare Beauty

Arte de Picasso, Klee y Matisse llega a Miami en diálogo con artistas latinoamericanos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg
ESTADOS UNIDOS

¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
EEUU

Jueza Analisa Torres asume el caso por narcoterrorismo contra Maduro tras la muerte del magistrado Hellerstein

Daniel Ortega con Elvia Junieth, en una foto sin fecha (CORTESÍA)
VIOLENCIA

Corte IDH ordena a Nicaragua proteger a la presunta víctima de abuso sexual de Daniel Ortega, desaparecida

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
ECONOMÍA

Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela

El gobernador Ron DeSantis.
ELECCIONES 2026

DeSantis advierte a los republicanos: confiarse puede salir caro en las urnas

Te puede interesar

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, a su regreso con un recibimiento multitudinario en Caracas, el domingo 25 de octubre de 2026.  video
LIDERAZGO

María Corina Machado: "Estamos aquí para darlo todo por Venezuela"

Por ANDREINA PÉREZ
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump reduce la burocracia y el despilfarro en el gobierno federal

Imagen del Puerto de Miami.
RESULTADOS

Economía de EEUU registra fuerte y sólido crecimiento en 3er trimestre

El gobernador Ron DeSantis.
ELECCIONES 2026

DeSantis advierte a los republicanos: confiarse puede salir caro en las urnas

Centro de Operaciones de la Policía de Doral.
MEDIDAS

Doral se prepara para el G20 y sus efectos comenzarán antes de la cumbre