En Miami, "la poesía tiene la palabra" este fin de semana

La poesía tiene la palabra

“El público que acuda a esta lectura encontrará Poesía, Poesía leída con Espejuelos porque ya se necesitan Espejuelos para leer Poesía y para hacer Poesía. Encontrará equivocaciones, certezas, intercambios, palabras, muchas palabras que espero llenen ese momento de sentido y disfrute y nos aleje a todos de Facebook y los canales de noticias por un rato", anuncia Lleny Díaz, una de las protagonistas de la lectura Tres poetas, tres poéticas, quien ha publicado obras como Placenta colectiva (2016) y Se miran los caballos (2018).

Y añade: “Como escritora (no muy pública, casi invisible en este mundo que es Miami) este tipo de encuentros con un público otro, porque nunca sabes quién estará sentado escuchando, es siempre para mí una aventura, porque mientras el poema permanece en tus manos, es tuyo, luego que lo leen otros y que lo escuchan otros ya no lo es más. La gente se apropia de esas palabras y las acomodan en su entendimiento, en sus propias experiencias o sencillamente se sienten lejos de ellas. Generalmente pasa que siempre hay muchas lecturas de un poema. Así que pasa a ser una experiencia muy enriquecedora".

La posibilidad de descubrir los contrastes y los vasos comunicantes entre poetas de diferentes estilos y sensibilidades será uno de los principales atractivos de esta aventura literaria que proponen Cuatrogatos y Artefactus. María Elena Hernández, es la creadora de más larga trayectoria en este encuentro. Su recordado primer libro, Donde se dice que el mundo es una esfera que dios hace bailar sobre un pingüino ebrio, recibió en 1989, en Cuba, el Premio David de Poesía, y tras ese poemario dio a conocer otros con editoriales de Chile, Argentina, España y Estados Unidos, además de una novela y una colección de cuentos.

"Leer mis textos en voz alta, aunque sea para mí misma, es toda una aventura. El mismo poema puede variar, puede convertirse en otro de acuerdo con el estado anímico. Todo influye. Entonces, leer ante un grupo de personas es la mayor aventura, quien te escucha no puede volver sobre el texto. No les das una segunda oportunidad. Puede llegar a ser aterrador. Y excitante. Y enriquecedor. Y bello”, opina la autora de Yo iba tranquila dentro de una bala (2016) y La noche del erizo (2018). “Dice Ida Vitale que la poesía no va a cambiar el mundo, pero prepara humanos más decentes. Espero que los que acudan a la lectura encuentren eso: decencia".

Por su parte, Carlos Pintado define estos espacios de encuentro con la poesía como “islas de salvación”. Para el ganador del Premio Paz de Poesía 2014, de The National Poetry Series, con su libro Nueve monedas, “los recitales de poesía son, quizás, fuera del territorio del libro, el momento más cercano entre escritor y lector, el más íntimo. Se parecen al teatro. En un recital de poesía todo es a quemarropa. Autor y público son casi la misma cosa: dos entidades unidas al poema, una cercanía hermosa y terrible”. En la lectura del sábado, el autor de El árbol rojo (2022) y La sed del último que mira (2015) piensa compartir “poemas que han sobrevivido a las guerras del amor y del cuerpo, poemas que han sido lámparas, asideros, ventanas y puertas para salir y entrar de mí y de otros”. Y concluye afirmando: “En tiempos convulsos como estos, cuando la mitad del mundo se viene abajo, un poema, un recital, puede ser el madero salvador. Estoy seguro que alguien en estos momentos está necesitando que un poema le salve el día”.

Al encuentro de Severo Sarduy

De la obra de Severo Sarduy, el gran escritor cubano que llegó a París en 1960 para estudiar arte en la École du Louvre y nunca regresó a su país natal, se ha escrito mucho, pero no era tanto lo que se sabía sobre él. Los cineastas Oneyda González y Gustavo Pérez Fernández se dieron a la tarea de recoger en el documental Severo secreto (2016) testimonios de personas que lo conocieron: unas durante su infancia y juventud en Camagüey y La Habana; otras, en la capital francesa y otras ciudades. A estas entrevistas se unen otras con estudiosos de su obra narrativa y ensayística, en la que sobresalen novelas como Maitreya, Cobra y Colibrí.

Esta investigación fue la génesis del libro Severo Secreto. Una biografía coral sobre Severo Sarduy, de Oneyda González, publicado por Rialta Ediciones. Para este proyecto, su autora realizó nuevas entrevistas, que adicionó a las utilizadas anteriormente en el filme. El domingo 11, el público podrá adquirir la publicación, ver el documental y conocer, a través de González y Pérez Fernández, las interioridades de la investigación que dio como resultado estas valiosas obras. Libro y documental ofrecen un acercamiento poliédrico a Sarduy. Ambos brindan, según la nota de prensa de la editorial, “un retrato conmovedor del artista que surge de la voz de sus amigos, condiscípulos y compañeros de grupos literarios; de personas tan cercanas a él como el filósofo François Wahl, quien por primera vez comparte públicamente sus archivos, y ofrece testimonios sobre su método de trabajo y su universo privado”.

El Queer Showcase no solo tendrá propuestas para los amantes de las letras: su programación incluirá también dos estrenos teatrales. El primero es Acorralados, versión de un texto de Jean-Paul Sastre, dirigida por Miriam Bermúdez, que podrá verse del 16 al 25 de junio, y después llegará Mírame y no me toques, escrita y puesta en escena por Eddy Díaz Souza, del 30 de junio al 2 de julio.

FUENTE: REDACCIÓN/Fundación Cuatrogatos