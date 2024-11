Encuentro de tatuadores en Miami expone las novedades del arte corporal

El artista corporal Emilio González, fundador de "The All Stars Tattoo Convention".

MIAMI.- Regresa a Miami la segunda edición de The All Stars Tattoo Convention , un evento creado por el artista de arte corporal venezolano Emilio González , quien reúne, entre el 15 y el 17 de noviembre, a 1.400 tatuadores de más de 85 países en el Miami-Dade County Fair & Exposition.

González se interesó en el arte corporal desde temprana edad.

Durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, el artista, oriundo de La Guaira, recordó que fue a los 11 años cuando vio a un hombre con un tatuaje de escorpión en su mano y se interesó en conocer cómo había marcado su piel.

"Me impacto mucho. Hablé con el como por una semana de cómo se lo había hecho y me explico que amarraba tres agujas de cocer con hilo y comprara tinta chin. Una vez que introdujera las agujas en la piel tenia que golpear tipo cachetadas la piel para que la tinta terminara de entrar y así me embarque en esa aventura. Esperé a que en mi casa todos durmieran y en mi cuarto me tatué el nombre de mi banda favorita: QUEEN, de Freddy Mercury, y de allí en adelante todo es historia... decidí aprender más y más de este arte que me fascino".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @adayinmiami

El interés por el oficio creció y lo llevó a viajar a Europa para perfeccionar y conocer nuevas técnicas, logrando no solo estudiar sino también trabajar en espacios dedicados a esta expresión artística.

Al regresar a Venezuela, abrió en Caracas la tienda Mithos Tattoo, convirtiéndose en un referente en el país. Entre las técnicas que domina destacan: las modificaciones corporales, tatuajes extensivos, bifurcaciones de lengua, implantes subdérmicos y expansiones de orejas.

The All Stars Tattoo Convention

Como muchos otros venezolanos, Emilio ha recorrido el mundo con la ambición de abrirse paso en su área profesional, y al llegar a Estados Unidos trabajó para fundar una empresa que se dedica a la venta y distribución de productos de arte corporal en todo el mundo.

No obstante, el legado que dejó en la cultura venezolana quiso revivirlo en Miami, ciudad donde reside, y en 2023 retomó su proyecto y desarrolló la primera edición de The All Stars Tattoo Convention.

"El primer factor que distingue a este evento de otros en su estilo, es que yo, Emilio González, pertenezco a esta industria, soy un artista creando un evento para otros artistas. Sé lo que los artistas están buscando en un evento de este tipo y sé lo que el publico en general que no va a tatuarse quiere ver, como son los más de 10 show diarios que tendremos en stage todos los días", explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Allstars Tattoo Convention (@theallstarstattooconvention)

Asimismo, González señaló que la experiencia que le dejó el Venezuela Expo Tattoo fue la exigencia del público. "Ahí apliqué todo el conocimiento que me dio tener uno de los públicos más exigentes en el mundo, como lo es el venezolano".

Por ello, considera que el evento cuenta con una calidad excepcional.

"El público está esperando este evento desde el año pasado. La primera edición le mostró al público norteamericano que existe un evento muy diferente a los que ellos estaban acostumbrados, y esperamos que la receptividad sea cada año mejor", enfatizó.

Próximos pasos

Emilio aspira poder seguir llevando este encuentro a otras ciudades del mundo, y por supuesto regresar a Venezuela para conectar una vez más con quienes lo vieron crecer y las nuevas generaciones de artistas y aficionados del arte corporal.

"Me gustaría en algún momento regresar... pero, por ahora, es un deseo como el de todo venezolano migrante".

Sin embargo, mientras la oportunidad aparece, continúa trabajando para darle a la comunidad estadounidense y sus residentes lo mejor de esta cultura urbana.

"Me siento orgulloso y feliz de poder hacer lo que me gusta en un país que tiene mucha diversidad y que la gente este tan sorprendida con la calidad de evento que montamos; ya que cuando estaba en Venezuela yo creía que llegaría a las grandes ligas donde todo ya estaba hecho e inventado, y resultó que nosotros llegamos a sorprender. Esto es el esfuerzo de un arduo trabajo y el cariño con que hacemos las cosas", comentó.

"Acompáñenme este 15,16 y 17 de noviembre en el Miami-Dade County Fair & Exposition. Serán tres días llenos de arte, tinta y diversión".