lunes 21  de  septiembre 2026
ARTES VISUALES

Entre formas y colores: la mirada cubista de Deiby Canovas

El pintor explora figuración, cubismo y color mediante formas fragmentadas, personajes simbólicos y composiciones que invitan a descubrir significados ocultos

Plagio, óleo sobre lienzo 24x24.

Plagio, óleo sobre lienzo 24x24.

Deiby Canovas
Gioconda tropical, óleo sobre lienzo 30 x 24.

Gioconda tropical, óleo sobre lienzo 30 x 24.

Deiby Canovas
Sin título, óleo sobre lienzo 30x40.

Sin título, óleo sobre lienzo 30x40.

Deiby Canovas
El verano de los amantes, óleo sobre lienzo 30x40.

El verano de los amantes, óleo sobre lienzo 30x40.

Deiby Canovas
El sueño de doña Isabel, óleo sobre lienzo 30x40.

El sueño de doña Isabel, óleo sobre lienzo 30x40.

Deiby Canovas
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Afincado en la figuración y enriquecido por la geometría del cubismo y el uso del color, Deiby Canovas presenta una amplia exposición en solitario en la galería Frame on Wheels, en Miami.

Autodidacta y forjado a través de años de dedicación, Deiby desarrolla una atractiva composición de líneas y formas en la que la fragmentación geométrica se convierte en uno de sus principales recursos expresivos.

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Si bien el pintor afirma sentirse influenciado por las obras de Wifredo Lam y Pablo Picasso, esta muestra revela una estrecha relación con el movimiento artístico de principios del siglo XX que transformó la representación de los objetos mediante su descomposición en formas geométricas.

Entre las piezas expuestas destaca Plagio, óleo sobre lienzo, 24 x 24 pulgadas. Es una impactante pintura figurativa inspirada en el cubismo y el surrealismo, en la que la fragmentación geométrica de formas angulosas se combina con formas fluidas y alargadas.

La composición se centra en una mujer melancólica y profundamente contemplativa, vestida con un radiante traje amarillo. Su mano descansa suavemente sobre una guitarra, sugiriendo la música como una forma de consuelo o como vehículo de una emoción silenciosa.

En la esquina inferior derecha, una figura oculta emerge por debajo de un mantel, sosteniendo un pergamino enrollado y llevándose un dedo a los labios en el universal gesto de silencio. Este elemento refuerza los temas de secreto y confidencialidad presentes en la obra.

El artista emplea una paleta de colores intensos, contraponiendo amarillos luminosos y profundos rojos de cortina con acentos fríos en tonos verde azulado, verde y azul. Contornos negros marcados delimitan los planos fragmentados, creando una poderosa cualidad gráfica que guía la mirada del espectador a través del espacio dinámico para descubrir sus detalles ocultos.

Otra llamativa pieza es Gioconda tropical, óleo sobre lienzo, 30 x 24 pulgadas. Se trata de una reinterpretación de la icónica Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

El elemento central de la obra es la dramática división del rostro, lograda mediante una fractura cubista que lo separa limpiamente por la mitad. Deiby contrapone un lado iluminado, compuesto por suaves facetas geométricas, con una intensa sombra de perfil en negro profundo que atraviesa el centro. Al yuxtaponer estas fuerzas opuestas, el artista expresa visualmente la dualidad, simbolizando la tensión entre las identidades pública y privada, así como entre la luz y la sombra que coexisten en la mente humana.

En conjunto, la obra de Deiby Canovas se mueve entre la figuración y la abstracción geométrica, con el cubismo como una de sus principales fuentes de inspiración. A través de la fragmentación de las formas, los contrastes de color y una composición cargada de simbolismo, el artista construye escenas que invitan al espectador a mirar más allá de lo evidente y descubrir significados ocultos.

Obras recientes de Deiby Canovas, galería Frames on Wheels, 10723 W Flagler St, Miami. Telef. (305) 551-9464.

Consulte el portal canovas-art.com en internet.

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