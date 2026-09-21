Alejandra Guzmán sufre lesión de cadera durante presentación en vivo

MIAMI.– Alejandra Guzmán debió suspender de manera abrupta la presentación que ofrecía en Veracruz tras sufrir una dislocación de cadera durante los primeros minutos del espectáculo.

La intérprete de 58 años se encontraba ejecutando una rutina de baile cuando ocurrió el incidente, obligándola a detener la música y solicitar apoyo inmediato sobre el escenario.

El percance provocó una rápida movilización del equipo de producción y de los servicios de emergencia del recinto para brindarle atención médica y trasladarla a un centro hospitalario.

#AlejandraGuzmán fue retirada en ambulancia del WTC de Boca del Río, #Veracruz luego que se le zafara la cadera al arranque de su concierto.



La reina del rock se disculpó con el público que la llenó de muestra de afecto ante el incidente. #Concierto pic.twitter.com/MtXN3JMxu2 — cutberto fine (@cuttfine13) September 20, 2026

Atención médica

El incidente reaviva la preocupación por la salud física de la artista, quien hace más de una década se sometió a una cirugía de alta complejidad para la colocación de una prótesis de cadera debido a complicaciones médicas previas.

Tras el impacto del movimiento, los bailarines auxiliaron de inmediato a la cantante mientras ella informaba de la situación a los asistentes.

“Perdónenme, pero se me zafó la cadera. No sé qué hacer, creo que necesito un doctor. ¿Hay una ambulancia? Perdónenme, pero no me puedo levantar”, expresó Alejandra Guzmán al público antes de ser atendida por los paramédicos.

La cancelación del show generó de inmediato muestras de solidaridad por parte del público presente y de sus seguidores en redes sociales, a la espera de un parte médico oficial por parte de su equipo de trabajo sobre su estado de salud y la reprogramación de sus fechas artísticas.