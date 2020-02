Eric Clapton reúne a músicos para homenajear a Ginger Baker

El recital se centró en viejas canciones de Cream y Blind Faith, los grupos en los que Clapton y Ginger Baker compartieron años de éxito en los 60 del siglo pasado.

El espectáculo arrancó con Clapton y Waters haciendo una versión de 'Sunshine of your love' de Cream. "Creo que él está aquí en alguna parte y tocará algo de música para nosotros esta noche", dijo Clapton al público asistente.

En otros pasajes de la velada, Waters tocó 'White room' y 'Strange brew', mientras Steve Winwood apareció para tocar temas de Blind Faith, pues también formó parte del grupo: 'Had to cry today', 'Presence of the Lord', 'Well all right' y 'Can't find my way home'. La noche terminó con todos tocando juntos 'Crossroads'.

Clapton es el único miembro de Cream y no tocaba estas canciones desde su breve gira de reunión de 2005. Este show en particular fue el primero del famoso guitarrista en 2020.