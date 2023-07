Escritor Jaime Huertas: "Sé hacia dónde me dirijo"

Huertas señala que en esta ocasión le llevó dos años escribir la obra literaria, que pasó 20 años engavetada. Para el autor el momento perfecto para sacarla a la luz es el ahora. "La leí y me pareció cabal. La idea que me motivó a escribirla me continúa inquietando, pero creo haber hallado algunas respuestas", plantea el intelectual.

Para conocer más detalles acerca de Los seres que nos miran, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó Jaime Huertas.

¿Por qué el interés de contar la historia de la novela desde el ángulo de un antropólogo y -digamos- el de una persona anti-sistema o cuestionadora de las creencias?

Quería un hombre de ciencias, no un erudito o una persona de cultura media. Un personaje con un profundo conocimiento de una rama del saber: los orígenes del ser humano. Nunca lo vi como un antisistema, una persona que cuestionara las creencias religiosas, políticas o sociales. Deseaba ver el encuentro de un hombre que trabaja en la búsqueda del pasado más remoto de la humanidad con un ser que ya lo vio todo, que lo entiende todo. Ellos van a dialogar sobre nuestros orígenes y cómo no hemos cambiado en lo esencial, entonces me pareció interesante que la conversación la sostuviera con un antropólogo.

¿Cuándo se está en presencia de los límites del entendimiento humano?

Cuando uno está frente a un animal, digamos una mascota, además de quererla y consentirla, de atribuirle cualidades que podemos llegar a admirar, también somos testigos de sus limitaciones cognitivas. Logramos ver sus límites. Pero ¿cuáles son los nuestro?, no se pueden entender los límites del entendimiento humano desde un concepto, sino desde un camino. Ese es el que recorrerán el protagonista y el lector. Se debe comenzar por lo básico y elemental, continuar el trayecto, hasta que sepamos que no podemos avanzar más. ¿Dónde está nuestro límite?, en vislumbrar, en saber que no podemos llegar hasta allá. ¿Dónde está ese allá?, en la novela está la respuesta.

¿Qué vio en el 2023 para que sea perfecto para el lanzamiento de Los seres que nos miran?

No pensé que este año era el indicado como estrategia. En el año 2018 fui consciente de que había dejado dos novelas engavetadas y que ese hecho fue una negligencia. Entonces, decidí revisarlas. Comencé con Tu mano en mi rostro y luego con esta. En el año 2020 publiqué Tu mano en mi rostro, esperé un año, publiqué la segunda edición de Generaciones vencidas (novela que lancé en el 2006), luego revisé esta, Los seres que nos miran, porque la idea que mi inspiró a escribirla continúa inquietándome y la novela me pareció coherente, cabal.

No consideré que este era el mejor momento. Aunque debo reconocer que en 20 años los cambios que ha experimentado la sociedad, en todos los países, me sorprenden. Hay mucha velocidad, reivindicaciones que cuando escribí esta novela eran impensables.

¿Para quién está dirigida la novela?

Es para adultos con inquietudes, dudas, que sean conscientes de que ignoramos mucho más de lo que conocemos o creemos conocer. Lectores cultos, con paciencia, que busquen en una novela algo más allá del mero entretenimiento. No es una novela juvenil.

En una sola palabra, y además de ciencia o ficción, ¿Los seres que nos miran es...?

Revelación.

Publicó anterior Panteón vacío (1992) y Generaciones vencidas (2004), con una segunda edición en el 2021. Con 55 años de edad y como escritor, ¿cuál es el Huertas de 1992, el de 2004 y el de ahora?

En 1992 publiqué mi primera novela, no recuerdo si fui consciente de que estaba en camino a convertirme en escritor. A partir de ahí comencé a escribir cuentos y finalicé una novela que afortunadamente nunca publiqué. Sabía que iba a continuar escribiendo, era lo que realmente me satisfacía. En el año 2006 publiqué Generaciones vencidas, para ese momento era consciente de mi condición de escritor, aunque no me presentaba de esa manera.

Hoy es mi trabajo, entiendo mi profesión, sé hacia dónde me dirijo, trabajo en ello todos los días. A veces no soy tan disciplinado como debería, pero siempre retomo el camino.

El próximo año planea publicar su primer libro de cuentos, ¿qué nos puede adelantar de este proyecto?

Escogí 10 cuentos, algunos los escribí hace muchos años. Escribí recientemente dos, los cuales pienso publicar para presentar un contraste de tiempos, de maneras de escribir, de contar historias, lo cual se relaciona con la pregunta que me hiciste sobre cómo me veía desde mis inicios hasta el día de hoy.

Me gusta escribir largo, por eso me he dedica más a la novela, no optante, el cuento presenta complejidades y me agrada el desafío.

Sinopsis de Los seres que nos miran

Numismático Parulo, el reconocido antropólogo y profesor universitario, pasa por momentos complicados, tanto en su trabajo como en su vida personal. Justo cuando logra alcanzar sus anhelos y doblegar sus pesadillas, se verá obligado a sostener un encuentro con un ser, quien le hará cambiar su manera de entender la existencia. Descubre una trampa. El lector transitará por esta junto al protagonista y ambos deberán escapar airosos e ilesos.

La novela se puede adquirir en www.amazon.com.