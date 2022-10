"Especial" revela poder único de las personas síndrome de Down

Márquez se ha acercado a la comunidad “Especial” no solo desde la sensibilidad artística sino de quien desea aprender de individuos con la visión del mundo que no solo es sublime sino ingenua y a la vez brillante, sin dejar de lado el tema de la discriminación de la que ha sido objeto esta comunidad. Así lo comenta en sus palabras

Sobre los seres especiales

“¿Has tenido la suerte de haber sido impactado por la luz de una persona síndrome de Down? Yo sí y mi vida ha sido mucho mejor desde entonces. Tengo más de 20 años trabajando con personas síndrome de Down, haciendo teatro y cine juntos. Conozco y entiendo el universo “especial”, siento una profunda conexión con su condición, con su manera de ver el mundo, con el poder incandescente de su ingenuidad, pero también con la impotencia ante el rechazo cotidiano y la imposición de un entorno que tradicionalmente los anula, desde el familiar hasta el social. Ellos me han enseñado que los límites no existen y he tenido el privilegio de conocer a la franqueza en estado puro, un don de su condición del que estaré eternamente agradecido y que quiero compartir", dice el director.

"Especial es una película que promete hacer sentir bien a quienes la vean, pues revelará el poder único, y a la vez oculto para la mayoría, de las personas síndrome de Down. Una película que nos va a confrontar con la discriminación tácita que la sociedad ejerce sobre las personas que considera diferentes, de cómo el arte puede construir puentes, del prodigio de amarse y aceptarse tal como uno es. Un retrato íntimo, nada complaciente pero cargado de esperanza. Una película venezolana y latinoamericana con carácter universal, pues profundiza en la humanidad de dos seres que se convertirán en referencia para los espectadores de cualquier latitud”, sostiene Ignacio Márquez.

Especial 1.jpeg Escena de la película "Especial", de Ignacio Márquez, película venezolana protagonizada por un adulto joven con Síndrome de Down. Cortesía Prensa Especial

¿De qué se trata Especial?

Chuo, un joven profundamente encantador debe navegar los desafíos de la edad adulta temprana con síndrome de Down mientras busca construir una vida independiente de su atribulado padre, un percusionista frustrado y refugiado en la bebida. Separados durante mucho tiempo por un océano de silencio y vergüenza, ¿podrán los dos hombres construir un futuro común?

IGNACIO MÁRQUEZ - Director

Director, guionista, teatrista. Director Artístico del Teatro del Laberinto, presidente fundador de la casa productora EL DORADO FILMS. Fundador del grupo de teatro de la institución APOYE, especializada en personas Síndrome de Down. Su cortometraje “SUEÑO DOWN” fue Sección Oficial de más 25 Festivales Internacionales y premiado en 5 de ellos. Su largometraje “LEY DE FUGA”, obtuvo el PREMIO ESPECIAL DEL JURADO en el 17° RENCONTRES DU CINÉMA SUD-AMÉRICAIN DE MARSEILLE – Marsella, Francia (2015).

JOSÉ ANTONIO VARELA - Productor

Escritor, director y productor. Presidente fundador de la casa productora DIVARTE CINE. Escribió y dirigió los largometrajes LA CLASE y ABRIL. Entre el año 2009 y el 2014 se desempeñó como presidente de la FUNDACIÓN VILLA DEL CINE, la primera casa productora del estado venezolano, siendo productor ejecutivo de más de 80 películas, destacando BRECHA EN EL SILENCIO, Premio FIPRESCI Festival Internacional El Cairo (2012). Escribió y produjo los largometrajes MUERTE EN ALTO CONTRASTE dirigido por César Bolívar y BOLÍVAR, EL HOMBRE DE LAS DIFICULTADES dirigido por Luis Alberto Lamata.