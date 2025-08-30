sábado 30  de  agosto 2025
Esposa de Bruce Willis responde a quienes la critican tras entrevista con Diane Sawyer

Emma Heming Willis rechazó las críticas y aseveró que muchas vienen de personas que no han tenido que lidiar con situaciones similares

Bruce Willis y su esposa, Emma Heming, asisten al estreno de Motherless Brooklyn durante el 57.º Festival de Cine de Nueva York en el Alice Tully Hall el 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York.

Bruce Willis y su esposa, Emma Heming, asisten al estreno de "Motherless Brooklyn" durante el 57.º Festival de Cine de Nueva York en el Alice Tully Hall el 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Angela Weiss
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Luego de la entrevista que concedió a Diane Sawyer para el especial de ABC News Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado, Emma Heming Willis ha rechazado las críticas que recibe en redes sociales sobre su decisión de trasladar al actor a otra casa en donde recibe supervisión médica las 24 horas del día.

El viernes 29 de agosto, la actriz, modelo y activista, expuso en Instagram que se siente satisfecha por cómo la periodista y la cadena han ayudado a visibilizar la demencia frontotemporal que padece el actor.

Bruce Willis y su esposa, Emma Heming, asisten al estreno de Motherless Brooklyn durante el 57.º Festival de Cine de Nueva York en el Alice Tully Hall el 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York.
"Creo que hicieron un excelente trabajo difundiendo la concientización sobre la DFT (por sus siglas en inglés) y destacando a los cuidadores".

Rechazo a las críticas

Asimismo, sobre las críticas que han surgido por trasladar al actor a otra residencia, Emma aseveró que son algunas de las muchas diatribas con las que los cuidadores deben de lidiar en el proceso y el debate es normal. Sin embargo, rechazó que aquellos que no han tenido que lidiar con situaciones similares se crean con el derecho de juzgar.

"Sabía que, al compartir información personal, veríamos a estos dos bandos. Serían personas con una opinión y personas con una experiencia real. Las personas con una opinión se apresuran a juzgar al cuidador. A eso se enfrentan los cuidadores: al juicio y a las críticas de los demás".

Emma Heming Willis culminó su video citando el libro que lanzará próximamente The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path.

"Nada cambia una opinión tan profundamente como cuando tienes una experiencia", reza una parte del libro que expone lo que le dijo su terapeuta."Incluso si alguien conoce de cerca la demencia o la enfermedad que atiendes, no está en tu casa, así que no sabe cómo se comporta tu persona ni la dinámica familiar".

"Lo cierto es que las opiniones son muy fuertes y ruidosas. Pero si no tienen la experiencia de esto, no tienen voz ni voto", concluyó la actriz.

