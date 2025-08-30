sábado 30  de  agosto 2025
Lily Collins habla sobre la quinta temporada de "Emily en Paris"

Lily Collins expuso a Tudum su percepción de esta nueva aventura que se suscitará en Italia y los restos de los personajes

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión Emily in Paris Saison 4 en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024.&nbsp;

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión "Emily in Paris Saison 4" en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024. 

AFP/Thomas Samson
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Cada vez falta menos para que los fanáticos de Emily en Paris disfruten de la quinta temporada de la famosa serie de Netflix, la cual se desarrollará en Italia, luego de que un giro inesperado de acontecimientos llevara a la publicista a liderar la oficina italiana de Agence Grateau.

Ante este cambio, muchos se han preguntado qué ocurrirá con la historia de amor de Emily, pues hizo a un lado a Gabriel y ahora figura Marcello.

Ante esto, la protagonista de la serie Lily Collins ha expuesto a Tudum su percepción de esta nueva aventura y los restos de los personajes.

"Marcello es una aventura completamente nueva que queremos para Emily porque, en definitiva, queremos que pueda tener un mejor equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Queremos que Emily pueda sonreír sin reservas. Queremos verla más allá de sus vacaciones. Y él llega en el momento perfecto", expuso.

Embed

Sin embargo, Gabriel parece no darse por vencido en el juego del amor, y Collins asegura que el personaje deberá lidiar con las consecuencias de sus decisiones. "Desafortunadamente, Gabriel tiene que lidiar con las repercusiones de su decisión de terminar con ella".

Complejidades

Por su parte, el creador de la serie, Darren Star coincidió con Lily al señalar que el viaje de la protagonista a Italia era necesario en la trama y el romance con Marcello también.

"Siento que tienen una chispa real, una conexión auténtica y una conexión romántica verdadera. Mucho de eso se seguirá desarrollando la próxima temporada", comentó a Tudum.

Sin embargo, en una entrevista que concedió a Deadline no descartó que el drama amoroso continúe. “Su vida sentimental siempre es complicada”, dijo al enfatizar que otro personaje que se mantendrá será Alfie."Está básicamente en todos los episodios de esta temporada. Es fantástico y estoy muy feliz de verlo de vuelta este año de una manera más significativa".

