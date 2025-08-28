Esposa de Bruce Willis revela que el actor recibe supervisión médica constante

Bruce Willis y su esposa, Emma Heming, asisten al estreno de "Motherless Brooklyn" durante el 57.º Festival de Cine de Nueva York en el Alice Tully Hall el 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Emma Heming Willis abrió su corazón para compartir cómo se ha vuelto la dinámica familiar y lucha que enfrentan contra la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis .

En una entrevista que ofreció a Diane Sawyer para ABC News, y que fue transmitida el miércoles 27 de agosto por en Hulu y Disney+, Heming Willis informó que el actor de 70 años goza de buena salud, pero lamentablemente su cerebro se deteriora cada vez más con el paso del tiempo, por lo que toda la familia ha tenido que adaptarse a la circunstancia.

"Bruce está muy bien de salud en general. Es su cerebro el que le está fallando. Está perdiendo el lenguaje y hemos tenido que adaptarnos … La forma en que nos comunicamos con él ahora es diferente", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Good Morning America (@goodmorningamerica)

Cambios

Emma también expuso que la condición de Bruce, la cual no tiene cura, ya empieza a afectar su memoria. Sin embargo, considera que siente que su esposo la reconce a ella y a sus hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11; así como también a Rumer Glenn Willis, de 37 años, Scout LaRue Willis, de 34, y Tallulah Belle Willis, de 31, frutos de su romance con Demi Moore .

"Cuando estamos con él... se ilumina", comentó. "Nos toma de la mano. Lo besamos. Lo abrazamos. Él nos corresponde. Ya sabes, le gusta. Eso es todo lo que necesito. No necesito que sepa que soy su esposa, que nos casamos. No necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ABC News (@abcnews)

También sostuvo que en momentos, pueden ver la personalidad de Bruce manifestándose brevemente. "Tiene una risa tan sincera. Y a veces ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa burlona. Me transporto. Es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van".

En este sentido, Emma Heming Willis reveló que por el bien de sus hijas y de Bruce tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: trasladó al actor a una casa de una planta en donde está bajo supervisión experta las 24 horas del día.

Pese a lo complicado, Emma agradece que aún pueda compartir su vida con Bruce.

"Estoy agradecida. Estoy agradecida de que mi esposo siga estando aquí".