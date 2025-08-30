sábado 30  de  agosto 2025
Aseguran que romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson es genuino

Las reacciones surgen luego de que el portal TMZ alegara el 29 de agosto que los publicistas de Anderson y Neeson fabricaron el romance para promocionar la comedia

Pamela Anderson y Liam Neeson asisten al estreno de The Naked Gun en Nueva York el 28 de julio de 2025.

Pamela Anderson y Liam Neeson asisten al estreno de "The Naked Gun" en Nueva York el 28 de julio de 2025.

AFP/Dia Dipasupil/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson no es ficción. Fuentes cercanas a la pareja aseguró a People que la relación de las estrellas no ha sido creada como una estrategia publicitaria para promocionar el filme The Naked Gun, por el contrario es un vínculo genuino.

"Todo entre ellos ha sido genuino. Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario. Se lo pasan genial. Ninguno necesita publicidad", dijo un informante.

"Su relación no es solo una fachada. Tienen una conexión real. No hay ningún incentivo para que ninguno de los dos organice algo así", agregó otro.

Las reacciones surgen luego de que el portal TMZ alegara el 29 de agosto que los publicistas de Anderson y Neeson fabricaron el romance para promocionar la comedia.

Otro insider señaló a People que lo expuesto por la página de farándula es ridículo y aseguró que la exconejita Playboy y el protagonista de Búsqueda Implacable desarrollaron una conexión desde las primeras etapas del filme.

Romance

En julio, una fuente cercana a los actores confirmó a la revista People que mantienen una relación.

"Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro", dijo a la revista People el informante quien agregó que disfrutan de la compañía mutua mientras promocionan la continuación de la película de 1988 The Naked Gun: From the Files of Police Squad!.

El actor de 73 años y la actriz y modelo de 58 ya habían levantado las sospechas.

El 22 de julio, durante el estreno en Londres, Anderson le dio un tierno beso en la mejilla a Neeson que avivó las especulaciones.

El lunes 28 de julio, durante el estreno de la cinta en Nueva York, Pamela posó con sus hijos Brandon, de 29 años, y Dylan, de 27, fruto de su romance con Tommy Lee; y Liam con Michael, de 30, y Daniel, de 28, a quienes tuvo con su difunta esposa, la actriz Natasha Richardson.

Posteriormente, los intérpretes y sus hijos posaron para una fotografía grupal.

