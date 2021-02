Esposo de Ximena Duque reconoce que no fue buen padre

"Feliz cumpleaños número 27 para mi pequeña, ahora grande, Jordan. Es difícil creer que tengas 27 años. Ojalá hubiera sido en ese entonces el padre en el que ahora me he convertido", expresó el esposo de Ximena Duque a través de Instagram.

"La vida está llena de errores que me gusta llamarlos experiencias de aprendizaje. No creo en excusas", agregó Jay Adkins, quien aseguró que la edad no es un factor determinante para ejercer un buen rol como padre.

"No era el padre que debería haber sido cuando tenía 20 años. La edad no debería haber importado, pero yo no era el hombre que soy hoy. Gracias a ti, Jordan, y no siendo el mejor padre que podrías tener, y debería haber sido, @skyeadkins_3 y @lunaadkins3 tendrán al mejor padre que un niño podría pedir. Podrán agradecerte algún día como su hermana mayor", acotó.

"Espero que disfrutes tu día y ya quiero conocer a Jett y a tu familia, y pasar tiempo juntos cuando pase este problema del COVID. ¡Te quiero!", finalizó el empresario.

Además del mensaje, Jay Adkins compartió con sus seguidores un carrusel de fotografías en las que se ve junto a Jordan en 1994, año en el que nació su hija.

Desde 2017, Jay Adkins es la pareja de la actriz colombiana Ximena Duque. Hasta ahora, ambos son padres de dos pequeñas: Luna y Skye Adkins Duque.