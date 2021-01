Esposo de Ximena Duque pide tomar conciencia ante el virus

"Esto no es una gripe. Yo fui afortunado de que no me afectara tanto... tenía que cuidar de mi hija porque mi esposa tiene una bebé dentro de ella”, agregó Adkins, quien aseguró que han sido difícil ver a su esposa embarazada tener que soportar los síntomas del virus.

"Quizás se moleste porque diga esto, pero hoy vomitó sobre sí misma, ¿te imaginas entrar, ver a tu esposa embarazada así y sentirte impotente? Esto es cierto", detalló el esposo de Ximena Duque.

Tras padecer el contagio, tanto él como su esposa e hija de tres años de edad, el empresario hizo un llamado de conciencia a la sociedad para que esta aplique las medidas de bioseguridad correctamente.

"Simplemente tomen este virus en serio y protéjanse unos a otros. No se trata de control, se trata de nuestra humanidad y el cuidado de los demás. Comparte este video con otras personas", escribió en Instagram.

"Hay tantas consecuencias de este virus, que la gente ni siquiera piensa", añadió.

"Seremos fuertes con esto. Te amo @ximenaduque, eres una mujer fuerte y una madre que lucha por @skyeadkins_3", finalizó el empresario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jay Adkins (@jayadkins3)

Luego de la publicación de dicho video, Ximena Duque agradeció a su esposo por el mensaje transmitido.

"Gracias mi amor @jayadkins3 por alzar tu voz. Te amo", publicó la actriz colombiana de 35 años de edad, quien está a la espera de su tercer bebé.