lunes 17  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Ester Expósito y Mbappé acaparan miradas en boda del futbolista Lucas Hernández

La boda de Hernández y Victoria Triay, que se extendió durante varios días, se convirtió en un punto de encuentro para destacadas figuras del fútbol europeo

La actriz española Ester Expósito posa durante una sesión fotográfica para la película Perdidos en la Noche en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2023.

La actriz española Ester Expósito posa durante una sesión fotográfica para la película "Perdidos en la Noche" en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2023.

AFP/Loic Venance
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La publicación de las fotografías y videos oficiales del enlace matrimonial entre el futbolista francés Lucas Hernández y Victoria Triay volvió a colocar a la actriz española Ester Expósito y al delantero Kylian Mbappé en el centro de la atención mediática.

La pareja de celebridades figuró entre los invitados más destacados de la celebración, donde varios momentos de cercanía compartidos entre ambos reavivaron las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

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El evento nupcial tuvo lugar el pasado 25 de julio en la emblemática Abbaye des Vaux de Cernay, una edificación del siglo XII situada a las afueras de la capital francesa. Mbappé, compañero de Hernández en la selección nacional de Francia, asistió a la recepción acompañado por la intérprete madrileña, cuyo estilismo para la ocasión también acaparó miradas en redes sociales.

Presencia mediática

Las imágenes compartidas por los recién casados muestran a Expósito y Mbappé disfrutando de la fiesta en un ambiente festivo junto a otras personalidades del deporte y el entretenimiento internacional.

“En las imágenes difundidas por los novios, ambos aparecen disfrutando de la fiesta junto a otros invitados. Algunas escenas en las que intercambian miradas y comparten espacio volvieron a alimentar las especulaciones sobre la relación entre la actriz y el delantero, aunque las imágenes por sí solas no confirman un romance”, detallan los reportes sobre el festejo.

La boda de Hernández y Triay, que se extendió durante varios días en la campiña francesa, se convirtió en un punto de encuentro para destacadas figuras del fútbol europeo.

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