martes 6  de  octubre 2026
MÚSICA

Latin Billboard otorga a Fuerza Regida el Premio Vanguardia

Este año, la agrupación es finalista a 12 premios y subirá al escenario para compartir su música con los presentes en una actuación que ya ha sido confirmada

La banda Fuerza Regida.

La banda Fuerza Regida.

AFP
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La edición 2026 de los Latin Billboard reconoce a la agrupación Fuerza Regida con el Premio Billboard Vanguardia, galardón que celebra a artistas que innovan dentro de la industria musical, abriendo nuevas puertas e inspirando a nuevos talentos.

Los organizadores del evento señalaron que la agrupación originaria de San Bernardino, California, ha desarrollado una carrera artística que llevó a nuevas fronteras el legado de la música mexicana.

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"Siempre hemos hecho las cosas a nuestra manera. Venimos de San Bernardino, sabemos quiénes somos y de dónde somos, y nunca hemos tenido miedo de llevar nuestra música a lugares donde quizás la gente no esperaría encontrarla", señaló Jesús Ortiz Paz (JOP), vocalista y líder de Fuerza Regida, en un comunicado publicado por Billboard.

"Recibir el Premio Billboard Vanguardia significa mucho para nosotros porque reconoce esa visión y todo lo que hemos construido juntos. Queremos seguir impulsando el género, rompiendo barreras y demostrándole a la próxima generación que no existen límites para lo lejos que puede llegar nuestra música", agregó.

Ceremonia

Este año, la agrupación es finalista a 12 premios y subirá al escenario para compartir su música con los presentes en una actuación que ya ha sido confirmada.

La ceremonia se llevará a cabo en el James L. Knight Center en Miami y se emitirá en vivo por Telemundo y Peacock.

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