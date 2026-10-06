Latin Billboard otorga a Fuerza Regida el Premio Vanguardia

MIAMI.- La edición 2026 de los Latin Billboard reconoce a la agrupación Fuerza Regida con el Premio Billboard Vanguardia , galardón que celebra a artistas que innovan dentro de la industria musical, abriendo nuevas puertas e inspirando a nuevos talentos.

Los organizadores del evento señalaron que la agrupación originaria de San Bernardino, California, ha desarrollado una carrera artística que llevó a nuevas fronteras el legado de la música mexicana.

"Siempre hemos hecho las cosas a nuestra manera. Venimos de San Bernardino, sabemos quiénes somos y de dónde somos, y nunca hemos tenido miedo de llevar nuestra música a lugares donde quizás la gente no esperaría encontrarla", señaló Jesús Ortiz Paz (JOP), vocalista y líder de Fuerza Regida, en un comunicado publicado por Billboard.

"Recibir el Premio Billboard Vanguardia significa mucho para nosotros porque reconoce esa visión y todo lo que hemos construido juntos. Queremos seguir impulsando el género, rompiendo barreras y demostrándole a la próxima generación que no existen límites para lo lejos que puede llegar nuestra música", agregó.

Ceremonia

Este año, la agrupación es finalista a 12 premios y subirá al escenario para compartir su música con los presentes en una actuación que ya ha sido confirmada.

La ceremonia se llevará a cabo en el James L. Knight Center en Miami y se emitirá en vivo por Telemundo y Peacock.