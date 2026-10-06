martes 6  de  octubre 2026
MÚSICA

Maluma, Beéle y Dani Martín acompañan a Shakira en último concierto en Madrid

Shakira y Maluma volverán a compartir escenario después de haber colaborado en éxitos como “Chantaje” y “Agua”, su nueva canción

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP

MADRID.- Maluma, Beéle y Dani Martín serán los artistas invitados que acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid, que se celebrará el próximo 12 de octubre y que la cantante colombiana plantea como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos.

Maluma y Beéle encabezan la lista de invitados internacionales del espectáculo, que supondrá el concierto número 13 de la residencia de Shakira en la capital española, informó Pino Sagliocco, el presidente de Live Nation España, en una rueda de prensa este martes en Madrid.

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Shakira y Maluma volverán a compartir escenario después de haber colaborado en éxitos como “Chantaje” y “Agua”, su nueva canción, que interpretarán juntos en directo por primera vez durante esta residencia.

La actuación de Beéle aportará al 'show' el sonido caribeño y contemporáneo del artista colombiano, con quien Shakira colaboró recientemente en "Algo tú".

También revisitó "Hips Don’t Lie" con motivo del 20 aniversario de Spotify, por lo es posible que esta versión forme parte del repertorio del último espectáculo, según la organización.

El cartel de invitados se completa con Dani Martín, uno de los referentes del pop español de las últimas décadas, tanto durante su etapa al frente de El Canto del Loco como en su trayectoria en solitario.

Los tres artistas se sumarán así a una larga lista de figuras que acompañaron a Shakira durante sus conciertos en España, entre ellas Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo o Dua Lipa.

Homenaje a Federico García Lorca y "más sorpresas"

Sagliocco desveló, tras el anuncio de los nuevos invitados, que habrá "más sorpresas en los próximos días", en referencia a que habrá más artistas invitados al último 'show'.

El representante no informó sobre quiénes serán, aunque sí desmintió que vayan a ser algunos de los que ya han pasado por el Macondo Park en citas anteriores de la residencia.

Sagliocco dijo también que, en ese último espectáculo, el Macondo Park rendirá homenaje al escritor español Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su muerte, que se cumple este año, con actuaciones de artistas flamencos como Lagartija, Kiki Morente o Israel Fernández en el segundo escenario.

"García Lorca nos ha hecho mucho mejor a todos, probablemente sea el poeta que más nos ha enamorado y nos ha hecho echar raíces, sobre todo a la comunidad flamenca y a la gitana, que son las que más han puesto en valor sus poemas", comentó Sagliocco.

De hecho, ese día se proyectará una película inspirada en Lorca, resaltó el promotor musical, que no especificó cuál sería.

Durante su residencia en Madrid, Shakira ha ofrecido un recorrido por diferentes generaciones y vertientes de la música en español y en inglés, con colaboraciones que sorprendieron a los cientos de miles de seguidores que acudieron a sus conciertos.

El último espectáculo de esta etapa europea, presentado como una celebración de la música y la cultura latina, tendrá lugar el 12 de octubre.

FUENTE: Con información de EFE

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