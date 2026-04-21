martes 21  de  abril 2026
SUCESOS

Esteticista venezolana es asesinada por su expareja en Utah

Según reseña El Periódico de Monagas, la mujer mantenía comunicación con Ramírez debido a la custodia compartida de su hijo de 10 años

La esteticista venezolana Linda Paola Zerpa.&nbsp;

La esteticista venezolana Linda Paola Zerpa. 

Captura de pantalla/Instagram/@PaoGlowbeauty_
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las autoridades de Herriman, Utah, confirmaron el asesinato de la emprendedora y esteticista venezolana Linda Paola Zerpa, quien murió a manos de su exesposo Manuel Ramírez. El hombre tras cometer el delito se quitó la vida dentro de la misma vivienda.

El suceso ocurrió el viernes 17 de abril.

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Según reseña el portal venezolano El Periódico de Monagas, la mujer mantenía comunicación con Ramírez debido a la custodia compartida de su hijo de 10 años.

Trayectoria profesional

Zerpa era conocida como Pao Glow Beauty en redes sociales. Con su marca personal se abrió paso como una migrante emprendedora que creció profesionalmente en Estados Unidos tras salir de su natal Venezuela.

En redes compartía algunos de sus trabajos y tips para el cuidado de la piel.

Hace casi tres meses, la venezolana había dado a conocer que un incendio dejó en ruinas el centro de belleza que con esfuerzo había logrado levantar en West Jordan. Sin embargo, manifestó que pese a la adversidad saldría adelante.

Tras darse a conocer su fallecimiento, familiares y amigos de Linda Paola promueven en redes campañas para homenajear la vida de esta emprendedora.

Feminicidios

El asesinato de Zerpa es el segundo feminicidio a una madre venezolana que se suscita en Utah en menos de dos meses, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad.

El 2 de marzo, Jeusselem Elieth Genes Vitola fue hallada sin vida en una vivienda móvil. El vehículo está vinculado a su esposo, Álvaro José Urbina Rojas, y quien continúa prófugo.

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