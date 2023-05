Estilista Carlos Aguilar lanza su línea para el cabello

Carlos Aguilar-cortesía.jpg Línea capilar del estilista Carlos Aguilar: Volumizing Shampoo, Volumizing Conditioner, Volumizing Moisturizing Mask e Hydra- Cell. Cortesía/Vía Greisy Mena

Como lo explicó Carlos Aguilar, la línea Volumizing cuenta con una nueva fórmula que combina la tecnología PLEX, oligoelementos, ácido hialurónico, proteínas y vitaminas hidrolizadas, ideal para todo tipo de cabello. Estos componentes hacen que los productos pueden ser utilizado para todo tipo de consumidor; es decir, damas, cabellos y niños, ya que cuenta con pH neutro.

"Los productos son hechos para la familia como han sido todos mi proyectos. Por ejemplo, Casa Carlos Aguilar es barbería, peluquería, fundación -inclusive-, academia; por lo tanto, es una marca para todo aquel que lo necesita", acotó el venezolano.

"Siempre había soñado con un producto que no fuera masivo porque normalmente quienes trabajan un producto masivo no lo trabajan con tanta calidad, pero mis productos contienen todas las proteínas y nutrientes para el cabello, que como estilista sé lo que necesita; durante todos estos años de mi carrera he visto lo que funciona en los productos capilares", agregó Aguilar, quien para materializar su línea trabajó durante tres años de la mano de químicos y expertos en el área. "Siempre tenía como esa inquietud de cómo hago para crear mi línea".

Productos hechos desde la honestidad

Carlos Aguilar define su línea Volumizing desde la honestidad, pues sus 20 años de experiencia en el mercado de la belleza le han permitido identificar las carencias de algunos productos para el cuidado del cabello.

"Cuando hablo de honestidad, me refiero a que a veces hay productos masivos a buen precio, pero ¿por qué son de buen o bajo precio? porque no contienen realmente los nutrientes necesarios. Suelen colocar una crema con olor riquísimo y dices: 'vuele rico', pero no estás viendo si realmente tu cabello está siendo nutrido desde el folículo piloso, que es donde necesitamos llegar, y por supuesto la parte media y las puntas. Sobre todo esos cabellos procesados, deshidratados que luego se parten... ahí, es cuando ocurre la caída por ruptura; es decir, cuando el cabello está maltratado", explicó el también empresario y diseñador.

"Mi línea está dirigida a nutrir, hidratar y sobre todo a proteger", enfatizó.

El estilista Carlos Aguilar lanza su línea para el cabello Volumizing.

Aunque Volumizing se puede adquirir en Casa Carlos Aguilar, Atlas Import, Obsession, Ankara y a través de la plataforma Rippley, el estilista apuesta por llevar sus cuatro productos a otras latitudes, como Miami.

"Tengo varios amigos en Miami que tienen peluquerías y desde que les comenté acerca de mi línea me han dicho que quieren tenerla. Ya hay dos personas que son dueños de tiendas y con muchísimo gusto vamos a trabajar para llevar los productos", develó Carlos Aguilar.

Sobre Carlos Aguilar

Con esfuerzo, preparación, constancia y arduo trabajo, Carlos Aguilar se ha hecho un nombre sólido en el mundo de la belleza con su Atelier Casa Carlos Aguilar, casa matriz que ha consentido a toda la familia por décadas, siendo ícono en el servicio de barbería y peluquería. Y su misión va mucha más allá al compartir sus propias herramientas a nuevos talentos, brindando su legado al futuro en manos de las nuevas generaciones con su Academia Calos Aguilar.

El poder creador de Aguilar también se decanta en la creación de finos trazos que definen sus diseños de moda a través de su línea de ropa que ha vestido a celebridades y se han dejado ver en alfombras rojas dentro y fuera de Venezuela.

A esta línea de moda se suma la de maquillaje que lleva el nombre del estilista y que se caracteriza por poseer fórmulas antialérgicas con ingredientes esenciales y minerales, que permiten un acabado profesional en el maquillaje.

Sin embargo, para Carlos Aguilar su proyecto más sagrado es la Fundación Padrinos sin Límites que -sin fines de lucro- sirve de puente entre el que puede dar y el que necesita recibir. Con programas sociales y médicos ha generado el bienestar a miles de personas, gracias también a importantes alianzas en materia de salud como sus aliados la droguería Intelsalud, con quienes celebra consecutivamente jornadas médicas, que han ayudado a más de 15 mil personas.

"Cuando hablo desde la honestidad, como estilista y con la responsabilidad que me caracteriza durante toda la trayectoria de mi carrera, toda la gente que me conoce sabe que soy muy exigente con mi trabajo. Siempre me gusta hacer las cosas bien, me gusta hacerlas con amor", dijo Carlos Aguilar.