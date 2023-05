Estilistas en Miami explican por qué prefieren el rubio

MIAMI.- No importa si se trata de alcanzar el rubio ‘granny’, beige, ceniza, dorado, rosado, champán, platinado, vainilla, o cobrizo. En las manos de Ernesto Caballero y Carlos Alfonso todo es posible ya que el rubio es su pasión, no sólo porque así lo confirma su exitoso salón y estudio ubicado en Miami , sino porque como coloristas y estilistas profesionales decidieron que este tono sería su especialidad, y con el que conquistarían las redes sociales como ‘Los reyes de las rubias’.

“El rubio da seguridad a las mujeres porque aporta ligereza a sus rasgos, y es un tono que suaviza la piel. Las bases oscuras endurecen las facciones; en cambio, el rubio no. Por eso exalta el glamour, la femineidad, y la sensualidad. Pero no el rubio oxidado y anaranjado, sino el rubio natural que se logra con un trabajo gradual y discreto, y que se consigue por medio de procedimientos minuciosos, muchas veces centrados en las iluminaciones”, dijeron los expertos Ernesto Caballero y Carlos Alfonso a DIARIO LAS AMÉRICAS, líderes y propietarios de Carlos & Ernest Hair Studio.

“Las Miami Girls [chicas de Miami] son diversas, poderosas y están comprometidas con ser parte de su comunidad, transformarla, y a crecer en ella. A diario nos comparten las lecciones aprendidas, hábitos, secretos, emprendimientos, experiencias, y compromisos que las motivan e influyen. Por eso, para nosotros la mujer de Miami es poder, independiente de su color de cabello”, expuso Ernesto Caballero, para quien aclararse el cabello debe ser una elección personal, no supeditada a estándares y prototipos.

“Siempre decimos que nuestros rubios se han hecho populares porque tienen la mezcla perfecta de profesionalismo, experiencia, y pasión. Jamás trabajamos un color si el cabello no está preparado. Nuestras técnicas de balayage, full blond, highlights, son realizadas con los peróxidos más bajos para no debilitar el cabello”, dijeron los estilistas para quienes el rubio nunca pasa de moda ya que ilumina el rostro, disimula las canas, y, por ende, ayuda a que la mujer luzca más joven.

“La peluquería es un arte, con la misma concentración y de la misma forma que el pintor hace su obra de arte, transformar el color del cabello requiere el mismo profesionalismo y amor”, agregó la dupla de cubanos que destaca por ofrecer diagnósticos gratuitos en su estudio ubicado en la Avenida 97 del suroeste y la calle Coral Way.

El rubio perfecto

Ernesto Caballero y Carlos Alfonso han adquirido popularidad no sólo por el éxito de sus tratamientos, ofrecidos a un precio accesible en una las zonas más populares de Miami, sino por educar y crear conciencia sobre los ingredientes de los productos capilares de moda, muchos de los cuales -aseguran- pueden dañar el cabello.

“Existe la incorrecta creencia de que, por ejemplo, un alisado, es un tratamiento para cuidar el cabello, pero no es así. Alisados realizados con bótox, queratina, cirugías capilares, etc., no son para todo tipo de cabello, ya que muchos de estos procedimientos han sido formulados para melenas naturales, de tonalidades oscuras o colores medios”, advirtieron.

“Un cabello decolorado a un alto nivel se convierte en cabello sensible. Y al sellar el alisado a una temperatura mínima de 200 grados, el cabello decolorado no lo resiste, y en los próximos dos o tres meses se quiebra, reseca, y -posteriormente-, cuando ocurre el retoque de la decoloración, es procede debe ser aún más intenso para extraer los pigmentos, y ahí es cuando el cabello luce de color anaranjado y comienza a partirse”.

Consejos para cuidar el cabello teñido

Antes de aplicar cualquier producto de belleza en tu cabello visita a un profesional que te asesore. No todo lo que ofrece el mercado es para ti.

Nunca abuses de las secadoras, planchas o tenazas.

Evita la exposición directa al sol, y cuando lo hagas, utiliza gorros o pañuelos.

Usa siempre champú, acondicionador, mascarilla [una vez por semana], leave in [productos de cuidado que no requieren enjuague], y sérums [protegen, hidratan, controlan el frizz]. Pero ojo, deben ser productos profesionales y específicos para tu tipo de cabello.

La mujer que decida decolorar su cabello y lucir un rubio perfecto requiere cuidado, hidratación, nutrición, y restauración extra. Y a parte de los 5 productos básicos antes mencionados, debe acudir al salón a realizarse un mínimo de un tratamiento profesional mensual para que el trabajo luzca saludable, sedoso, y con brillo.

