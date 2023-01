La esteticista Wanda Fernández revela las tendencias de belleza de 2023

El trabajo ha sido arduo, pero nace de una pasión que comenzó desde su niñez en Puerto Rico, cuando decidió estudiar cosmetología, para más tarde ser contratada por la prestigiosa compañía Estée Lauder, hasta que emprendió su propio camino con Beiamed, un abrazo entre belleza y medicina.

Ahora, con más de 10 años de trabajo en el área, la esteticista certificada en microblading y pigmentación del cuero cabelludo ofrece también cursos para quienes deseen aprender estas y otras técnicas.

Los procedimientos que se realizan en su spa son seguros y no quirúrgicos, aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU, FDA, y muchas mujeres logran su objetivo de parecerse a las estrellas, sea con labios más gruesos, una nariz más fina o unos ojos de impacto con maquillaje permanente y reducción de ojeras, por ejemplo.

Un pilar determinante en el buen funcionamiento de su centro de belleza es “tener un equipo calificado, siempre al día con la educación continua que lleva este negocio, pues la estética está cambiando todos los días”.

Tendencias y favoritos

“De los servicios que ofrecemos, entre lo más popular está el balance facial”, reveló Wanda en entrevista. Por ejemplo, “hay quienes quieren lucir con el rostro más fino, o buscan una nariz más fina, más levantada”.

Para este año, señaló que “está muy de moda el look fresco y que luce como que no tienes nada hecho; algo muy natural, pero también realzando los ojos y creando un efecto donde la mirada se ve más levantada”. De este modo se logra “un levantamiento sin necesidad de cirugías. Por eso se trabaja mucho el área de los ojos, con los hilos tensores (que crean un efecto no quirúrgico)”.

Wanda añadió que este año su spa está introduciendo una técnica innovadora para el diseño de cejas llamada microestampado, y, como aseguró, promete reemplazar al microblading.

Si antes con “la revolución del microblading” las personas buscaban el efecto de “unas cejas pelo a pelo, muy realista”, ahora con esta técnica “lo que estamos haciendo es estampando”.

Agregó que “es una técnica muy antigua, pero no se había usado en las cejas pelo a pelo. Por primera vez en Miami, en Beiamed, estamos introduciendo ese efecto traslúcido, que da la ilusión de laminado, el look que tienen las modelos, donde las cejas se ven ahumadas”.

Como se trata de un estampado, Wanda aclaró que “no es tan definido como el microblading y luce más natural. No necesita retoques y se puede hacer en todo tipo de piel, no hay limitación en quién puede obtener ese servicio, lo que sí ocurre con el microblading”.

Según acotó Wanda, que también está capacitada para realizar entrenamientos sobre esta técnica, “es más superficial, no hay sangre, es rápido, y se obtienen resultados más duraderos, de uno a dos años”.

Además, esta técnica funciona muy bien en combinación con los hilos tensores, “para que la persona luzca natural, pero a la misma vez elevando los ojos y la mirada, porque ahora está de moda el efecto más europeo, donde la clienta luce con las cejas punteando hacia arriba, como Bella Hadid, por ejemplo”.

Uno de los procedimientos estrella en Beiamed es el filter package. Esas personas que tienen un filtro favorito que siempre usan en redes sociales, pueden hacerlo realidad de modo que no necesiten usarlo más. Según detalló la esteticista, muchos clientes le muestran el filtro con el que sueñan, “porque les alarga la nariz, le alza los ojos, le hace ver las cejas más pobladas, los labios más grandes, el mentón más alargado”, por ejemplo, y en el spa lo diseñan como la persona desea.

Otro procedimiento popular es la pigmentación de labios. “Por ejemplo, las personas que tienen labios oscuros porque son fumadores o porque simplemente nacieron así y quieren obtener unos labios rosados”.

En general, cada procedimiento que Wanda supervisa tiene el objetivo de “moldearse al gusto del cliente”. Las sonrisas de satisfacción al final de cada proceso son la mejor prueba del éxito.

