Estrella de "Glee", actriz Lea Michele, da a luz a un niño

Lea Michele anunció su embarazo mediante una publicación en Instagram en mayo. La actriz y cantante compartió una imagen de su vientre con el mensaje: “Muy agradecida”.

Lea Michele contrajo matrimonio con Zandy Reich el año pasado.

Sobre Lea Michele

La actriz, autora y cantante estadounidense de teatro, cine y televisión es conocida por su poderosa voz y su papel de Rachel Berry en la serie de televisión Glee (2009-15), que le valió dos nominaciones a los Premios Globo de Oro y una a los Premios Emmy.

Lea Michele también ha ganado un Premio Satellite, un Premio del Sindicato de Actores y tres People's Choice Awards consecutivos. Luego, interpretó a Hester Ulrich en la serie de televisión Scream Queens (2015-2016). En 2017, interpretó a Valentina Barella en la serie de televisión The Mayor. En 2019, protagonizó la película Same Time, Next Christmas, con el nombre de Olivia, en la ABC.

Lea Michele comenzó sus trabajos profesionales de niña en Broadway, en producciones de Los miserables, Ragtime y El violinista en el tejado. En 2006, interpretó a Wendla en la obra musical Spring Awakening, en Broadway, el cual le valió una nominación al Drama Desk Award. En 2011 hace su debut en el cine, en la comedia romántica New Year's Eve. En 2014, dio su voz para el papel de Dorothy Gale en la película animada Legends of Oz: Dorothy's Return.

En 2012, Lea Michele firma con Columbia Records, comenzando así su carrera como cantante. Su primer sencillo, "Cannonball", fue lanzado el 10 de diciembre de 2013. Su álbum debut, Louder, fue lanzado el 4 de marzo de 2014 en iTunes, debutando en el puesto número 4 de los Billboard 200. Michele publicó su primer libro, Brunette Ambition, el 20 de mayo de 2014, debutando en The New York Times Best Seller List. Su siguiente libro, You First: Journal Your Way To Your Best Life, fue publicado el 22 de septiembre de 2015.

El 28 de abril de 2017 fue lanzado el segundo álbum de estudio de Lea Michele "Places", bajo el sello discográfico Columbia Records. El título hace referencia a la llamada de showtime de "lugares" cuando se trabaja en teatro en vivo. "Love Is Alive" fue lanzado como el único sencillo del álbum el 3 de marzo de 2017. El sencillo no contó con video musical.

El 25 de diciembre lanza su primer disco navideño, con el nombre de “Christmas in the city” en el que colaboraron artistas como Darren Criss, Jonathan Groff y Cyntia Erivo. Este álbum contó con video musical.