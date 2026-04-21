Estrellas de "The Devil Wears Prada 2" deslumbran en estreno en Nueva York

Los actores Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway posan durante el estreno de la icónica película "El diablo viste de Prada 2" este lunes, en el Lincoln Center de Nueva York (EE.UU.).

MIAMI.- ¡La espera ha terminado! La secuela de The Devil Wears Prada 2 tuvo su premiere en Nueva York , 20 años después que la cinta original llegara a los cines del mundo convirtiéndose en un ícono de la cultura pop.

En la alfombra roja del Lincoln Center desfilaron sus protagonistas Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, todos haciendo honor a los personajes que encarnan en la película: deslumbrando con atuendos dignos de la alta costura y la industria de la moda.

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Estilismo

Los protagonistas posaron con el fondo de los enormes tacones rojos que se convirtió en el símbolo de la joya cinematográfica.

Streep, quien da vida a Miranda Priestley, destacó con un vestido-capa en color rojo a juego con zapatos y largos guantes negros. Coronó su atuendo con unos lentes de sol.

Por su parte, Anne Hathaway, la encantadora Andy Sachs, lució un vestido rojo de satén estructurado, con corpiño lencero y la falda voluminosa. Además llevó unas sandalias de tacón cuadrado rojas.

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Emily Blunt, la inconfundible Emily, destacó con un vestido en color claro y de aire romántico, con cascadas de tul superpuestas.

Tucci, el querido director de moda de la revista Runway, se apegó a un traje clásico oscuro, con chaqueta de terciopelo.

El estreno en Nueva York para el elenco, producción y miembros de la industria del entretenimiento, fue el final de la gira de promoción mundial. La película llega a las salas de cine oficialmente el 1 de mayo.