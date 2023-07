Estrenan tráiler de la serie "El verano en que me enamoré"

MIAMI.- La segunda temporada de la serie The Summer I Turned Pretty ( El verano en que me enamoré ) se estrenará el viernes 14 de julio por Prime Video . Se trata de tres nuevos episodios que la plataforma de streaming lanzará cada semana hasta el viernes 18 de agosto.

La segunda temporada de El verano en que me enamoré es liderada por las showrunners Jenny Han y Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt y Gabrielle Stanton son las productoras ejecutivas, junto con Hope Hartman, Mads Hansen y Paul Lee. La serie es una coproducción de Amazon Studios y wiip.

El verano en que me enamoré está basada en el libro homónimo de Jenny Han, autora de bestsellers según el New York Times. Entre sus libros, que han sido publicado en más de 30 idiomas, más vendidos están A todos los chicos de los que me enamoré y El verano en que me enamoré.

Además de esta versión de El verano en que me enamoré, creó Besos, Kitty, un spin-off para Netflix de A todos los chicos de los que me enamoré, serie en la que también funge como productora ejecutiva y co-showrunner. Han vive en Brooklyn, Nueva York.

