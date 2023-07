Ana de la Reguera estrena última temporada de su serie

El viaje será "hacia adentro" e incluirá un pacto con El Diablo (un dramaturgo), quien le mostrará a Ana un mundo nuevo a través de la palabra escrita y un grandioso sexo oral.

Codirigida por Marcelo Tobar, la temporada final de la divertida serie consta de seis episodios de 30 minutos de duración. El elenco principal está integrado también por Tina Romero, David Palacio, Ali Gua Gua, Paly Duval y Gabriela Roel, a quienes ahora se suman nombres como los del atleta paralímpico Arly Velázquez y Mariana Gajá, así como cameos y apariciones especiales de importantes figuras internacionales.

En 2020, la primera temporada de Ana fue nominada a un Premio Imagen en la categoría de Mejor comedia en Horario Estelar. En 2021 recibió una nominación de los Premios GLAAD Media como mejor serie de televisión con guion en español.

La serie es una producción de VIS, estudio que es una división internacional de Paramount con Ana de la Reguera como showrunner y escrita por De la Reguera, Fernanda Eguiarte, Anaí López, Marcelo Tobar y Alejandra Olvera.

Ana de la Reguera es reconocida por sus importantes papeles en el cine y la televisión. Sus papeles incluyen la película de Zack Snyder, ganadora del Óscar como favorita de los fans; Army of the Dead, The Forever Purge, y la serie Goliath. También protagonizó The Big Lie, para Audible con Jon Hamm y Leopard Skin para Peacock. La serie Ana también fue nominada en los New York Festivals® TV & Film Awards en la categoría de comedia. En los Produ Awards De la Reguera fue nominada como mejor actriz de comedia.

FUENTE: REDACCIÓN