Eugene y Dan Levy, padre e hijo, serán anfitriones de los Emmy

PREMIOS "The Bear" y "Shogun" rompen récords en nominaciones a los Emmy

Los Levy, el primer dúo de padre e hijo en los premios de la TV

Los Levy arrasaron en los Emmy 2020, el año en que los ganadores aparecieron de forma remota debido a la pandemia, gracias a su exitosa serie Schitt’s Creek. Eugene ganó como Mejor actor de comedia y Dan ganó como Mejor actor de reparto de comedia. Dan también obtuvo victorias por guión y dirección, mientras que ambos ganaron el trofeo a la Mejor serie de comedia como productores ejecutivos.

“Para dos canadienses que ganaron sus Emmy en una carpa de cuarentena, literalmente, la idea de que se les pidiera ser anfitriones este año en un teatro real fue suficiente incentivo”, dijeron los Levy en un comunicado. “Estamos encantados de poder brindar por esta extraordinaria temporada de televisión”.

Los Levy serán los primeros presentadores padre e hijo en los Emmy y el primer dúo en hacerlo desde 2018 cuando fue turno de los astros de Saturday Night Live Colin Jost y Michael Che.

La 76ª edición de los Emmy se transmitirá en vivo en Los Ángeles el 15 de septiembre por ABC y al día siguiente en Hulu.

Eugene no es solo anfitrión este año, también fue nominado por su serie de Apple TV+ The Reluctant Traveler With Eugene Levy, la improbable unión de un anfitrión divertido y cauteloso con algunos de los lugares más hermosos de la Tierra.

