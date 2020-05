Eugenio Derbez dice a Aislinn que fue una "hija no deseada"

El comediante Eugenio Derbez fue honesto cuando Aislinn Derbez le cuestionó que había significado para él convertirse en padre a los 23 años, y le respondió que no fue fácil, sobre todo, porque él no quería ser padre, no pensaba en hijos a esa edad y sintió que tanto su vida como sus sueños de superación profesional se verían coartados ante su inesperada paternidad.

La actriz, aparentemente, no se ofendió o sintió dolida por las palabras de su padre.

Aislinn Derbez reveló que aún cuando su mamá le decía cuando era una niña, que su papá no quería que ella naciera, ella entendía la forma de pensar de su progenitor. “Yo decía ‘pues claro, cómo iba a quererme si aún no me conocía’”, expresó.

Aislinn Derbez también le confesó que ella siempre ha sentido que ella es la que tiene que cuidar a su padre, y él respondió: “Siempre me traes cortito. Eres como mi mamá. Tú eres más mamá que mi mamá”, apuntó.