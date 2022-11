Eugenio Derbez supera depresión tras accidente

Asimismo, aseguró que la esposa de Derbez, Alessandra Rosaldo, ha sido un apoyo fundamental del actor durante el proceso de recuperación.

"Alessandra Rosaldo lo ha apoyado muchísimo en las buenas y en las malas. Así juró ante Diosito", advirtió.

Semanas atrás, el protagonista de No se aceptan devoluciones aseguró que el proceso de recuperación no ha sido fácil y que está cansado de sentir tanto dolor. "Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy. Voy bien, pero cómo duele. Estoy harto de sentir dolor todos los días. Todos los días es como una tortura. Esto de la terapia física es… está cañón (está fuerte). Son dos horas de tortura".

Derbez habla sobre su fractura

Eugenio Derbez también ha hablado sobre las fracturas que sufrió en el accidente y el dolor que ha estado sintiendo desde entonces.

"Empecé a gritar como loco porque no aguantaba el dolor... el especialista me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo, tuve 5 fracturas grandes y como 10 pequeñas”, comentó.

Sin embargo, agradeció a todos sus seguidores por estar al pendiente en todo momento. "En las primeras dos semanas y medias estuve prácticamente dormido, casi día y noche me levantaba y despertaba para comer y me tenían que volver a dar la medicina para dormirme porque los dolores eran muy fuertes. Entonces, no agarré el celular, no lo he agarrado prácticamente... me han ido diciendo toda la gente que me ha hablado. Gracias de todo corazón, no les voy a poder contestar porque me tardaría meses y luego con una sola mano", dijo el mexicano de 61 años.