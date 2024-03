Eva Mendes expone por qué pausó la actuación ante la maternidad

Mendes explicó que fue una especie de acuerdo no verbal al que llegaron ella y Gosling. "Fue como: 'OK, él va a trabajar y yo también voy a trabajar. Solo que yo lo haré aquí'".

No obstante, señaló que aunque ya no la vean protagonizando producciones del séptimo arte como Día de entrenamiento, Más rápido, más furioso, Hitch: especialista en seducción o Lost River, último filme en el que participó en 2014 y que significó el debut de su pareja como directo, no significa que no se encuentre involucrada en otros proyectos de su interés.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shop TODAY (@shoptoday)

Relación con Ryan Gosling

Eva y Ryan son unas de las parejas más queridas y reservadas de Hollywood.

Sin embargo, pese a estar apartada de la industria, Mendes sigue los pasos de su enamorado, celebra sus logros y manifiesta su orgullo ante el profesionalismo que imprime a cada una de las producciones.

Ejemplo de ello, fue la publicación que la empresaria y modelo realizó cuando Ryan fue nominado como mejor actor de reparto por su rol de Ken en el éxito de la taquilla de 2023, Barbie. "Mucha gente trató de avergonzarlo, pero él creó este personaje tan original, divertido, emotivo e icónico y lo llevó a los Oscar. Estoy más que orgullosa de ser la Barbie de este Ken", escribió en sus redes.

En ese sentido, dijo a Today que cuando Gosling se compromete con un proyecto busca impulsar no solo su trabajo sino el de todo el equipo.

"Nunca había experimentado algo así. La forma en que trabaja, la forma en que se compromete con su tarea, cómo quiere hacer todo de la mejor forma posible, y eso implica impulsar a sus coestrellas a dar lo mejor de sí. Pero lamentablemente, solo hay un Ryan en el mundo", dijo recordando cuando ambos compartieron en el set de El lugar donde todo termina (2012).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Mendes (@evamendes)

Igualmente, Eva Mendes se siente tranquila de cómo ambos comparten las responsabilidades en casa.

A inicios de marzo, la estrella compartió fotografías de su viaje a Italia para asistir a la Semana de la Moda en Milán.

"¡La primera semana de la moda de mami en más de 10 años! Sí, no he ido a un evento de moda desde que soy mamá. El tiempo vuela cuando eres mamá. ¡Gracias por sacarme de casa @dolcegabbana!", escribió.

Posteriormente, también agradeció al padre de sus hijas por quedarse en casa cuidando a las pequeñas.

Días después, tras concluir la ceremonia de los Óscar, Eva posteó en Instagram una foto luciendo la chaqueta y sombrero que Ryan luciría en el performance de I'm Just Ken y escribió: "Llevaste a Ken todo el camino al Óscar, RG. Ahora ven a casa, tenemos que llevar a las niñas a la cama".