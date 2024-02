Ex de Lupillo Rivera amenaza con pruebas de infidelidades del cantante

“Mi vida no es una novela. He tratado de mantenerla privada, pero Lupillo estás (grosería)”, dijo la influencer en Instagram.

"No soy una maldita zorra. Me mantuve leal a ti hasta el final y los sabes, pero ¿quieres mentir sobre mi nombre y hablar de infidelidad?. ¡Tengo un álbum completo lleno de pruebas que me engañaste a diestra y siniestra!. Tenías muchas otras ideas inteligentes para generar por este programa y hacer que el público 'se enamore de ti otra vez'. Pero, en lugar de eso, mientes y me atacas, sabiendo muy bien que me he mantenido fiel hasta el final”, agregó la experta en cuidado personal, al hacer referencia a lo dicho por Lupillo Rivera en La casa de los famosos.

Infidelidad de Lupillo Rivera entre 2021 y 2023

Asimismo, Giselle Soto aseguró que la presunta infidelidad del intérprete ocurrió entre 2021 y 2023.

"¿Quién quiere ver a Lupillo acostado con sucias durante todo el 2021-2023 mientras estuvimos juntos?", escribió la joven en la red social.

"Cuando rompí contigo, en abril de 2023, fue debido a tus infidelidades ¡te dije que te perdiste a la persona más real que podrías haber tenido de tu lado!. Mírate, sigues hablando de mí... simplemente, no hablo a espaldas de nadie; así que no puedo esperar hasta que salgas de La casa de los famosos”, finalizó Soto.

Hasta ahora, el cantante de temas como Despreciado y Lo que hablan de mí no se ha pronunciado al respeto desde el programa de Telemundo en el que se encuentra participando.