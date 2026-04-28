martes 28  de  abril 2026
POLÉMICA

Exactriz comparte testimonio en nuevo juicio por violación contra Weinstein

Weinstein, sentado en una silla de ruedas por problemas de salud, negó con la cabeza en algunas ocasiones mientras Jessica Mann hablaba

El ex productor de cine Harvey Weinstein asiste a una audiencia previa a su nuevo juicio, en la Corte Suprema de Nueva York, el 29 de enero de 2025.&nbsp;

El ex productor de cine Harvey Weinstein asiste a una audiencia previa a su nuevo juicio, en la Corte Suprema de Nueva York, el 29 de enero de 2025. 

AFP/Jefferson Siegel

NUEVA YORK.- La exactriz estadounidense Jessica Mann relató el lunes, en el nuevo juicio contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, cómo él la elogiaba y se ofreció a promover su carrera en las semanas previas a la violación de que lo acusa.

Weinstein, en el centro de las denuncias de abusos que impulsaron el movimiento MeToo, está siendo juzgado nuevamente por un cargo de violación en tercer grado contra Mann que supuestamente ocurrió en 2013 en la habitación de un hotel de Manhattan.

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Ya está preso por otros delitos sexuales, por lo que seguirá entre rejas independientemente del veredicto.

Testimonio

Es la tercera vez que Mann declara contra Weinstein, después de que un veredicto de culpabilidad de 2020 fuera anulado por un manejo inadecuado de testigos, y de que un proceso en 2025 terminara en juicio nulo tras un enfrentamiento entre los miembros del jurado.

"Sentía que era una persona muy amable y que se ofrecía a ser mi mentor", dijo Mann en el tribunal de Nueva York.

Recordó que él la colmó de cumplidos después de que se conocieran en una fiesta a principios de 2013, cuando Mann era una aspirante a actriz de 27 años y Weinstein un poderoso productor cinematográfico de 60.

"Me dijo que yo era más guapa que Natalie Portman", afirmó. Agregó que el aparente interés de Weinstein por impulsar su carrera al principio le pareció un "milagro".

La declaración de la exactriz de 40 años — en la que repitió en gran parte lo expuesto en 2020 y 2025— fue emotiva y se tomó algunas pausas cuando se le quebraba la voz. Su testimonio continuará el martes.

Weinstein, sentado en una silla de ruedas por problemas de salud, negó con la cabeza en algunas ocasiones mientras Mann hablaba.

La fiscal Candace White señaló al abrirse el juicio la semana pasada que Weinstein "se aprovechó de una joven frágil y desprotegida".

Caso

La defensa intenta desacreditar la acusación de violación de Mann presentando su relación con Weinstein como consensuada.

Weinstein, de 74 años y ganador de un Óscar, cumple ya una pena de 16 años de prisión en un caso en California por la violación de una actriz europea hace más de una década. Está apelando esa condena.

También está recurriendo otra dictada en junio de 2025 por agresión sexual contra la productora cinematográfica Miriam Haley.

En 2017, investigaciones del New Yorker y el New York Times revelaron una serie de denuncias de mujeres que desencadenaron una avalancha de acusaciones por parte de más de 80 demandantes y dieron origen al movimiento global MeToo.

FUENTE: AFP

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