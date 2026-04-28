martes 28  de  abril 2026
JUSTICIA

Joven se declara culpable de planear atentado contra de Taylor Swift en Austria

Beran A.está detenido desde su arresto en agosto de 2024 y enfrenta cargos por delitos de terrorismo y otros

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images

VIENA.- Un hombre de 21 años se declaró culpable el martes ante una corte de Austria por planear un atentado yihadista contra un concierto de Taylor Swift en 2024, lo que provocó la cancelación de los espectáculos de la megaestrella estadounidense en el país alpino.

Tres fechas de la gira Eras, con la que Swift rompió récords en todo el mundo, fueron canceladas el verano de ese año después de que las autoridades alertaran sobre los planes de un ataque durante el recital.

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Beran A., quien fue conducido a la sala del tribunal por agentes de policía enmascarados, está detenido desde su arresto en agosto de 2024 y enfrenta cargos por delitos de terrorismo y otros.

"Se declara culpable de todos los cargos, excepto del de intento de asesinato", declaró su abogada, Anna Mair, a la AFP.

El austriaco es señalado de haber sido miembro del grupo Estado Islámico (EI) desde mayo de 2023 y de "planear y preparar un ataque terrorista contra el concierto de la cantante Taylor Swift", según los fiscales.

Añaden que "se alineó abiertamente" y participó en las actividades del EI, además de compartir propaganda alusiva a esa organización considerada como terrorista a través de diversos servicios de mensajería.

Mientras planificaba el ataque al concierto, presuntamente intentó conseguir armas y trabajó en la fabricación de una bomba de metralla "típica de los ataques del EI".

Además, recibió instrucciones de otros miembros del grupo yihadista sobre el manejo de explosivos, según la fiscalía.

Planes en el exterior

También se le acusa de haber estado involucrado en otros planes de atentados en el extranjero, entre ellos en Dubái y Estambul, aunque esos ataques nunca se materializaron.

Otro joven de 21 años, Arda K., es juzgado junto con Beran A., según la agencia de noticias austriaca APA.

El dúo, junto con un tercer hombre, Hasan E., encarcelado en Arabia Saudita, está acusado de formar una "célula terrorista del EI altamente peligrosa" que planeaba llevar a cabo varios ataques en nombre de la organización yihadista, según la fiscalía.

El juicio de los dos acusados está programado para durar cuatro días.

Si es declarado culpable, Beran A. se enfrenta a hasta 20 años de prisión.

El año pasado, un tribunal de Berlín condenó a un adolescente sirio por contribuir al complot para atacar el concierto de Swift en Viena.

El joven de 16 años recibió una sentencia de 18 meses de prisión condicional.

El plan de los hombres finalmente fue frustrado con la ayuda de la inteligencia estadounidense.

"La razón de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo y de una tremenda culpa, porque muchos habían planeado asistir a esos conciertos", escribió más tarde la propia Swift en las redes sociales.

FUENTE: AFP

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