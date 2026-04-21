Presentan alegatos iniciales en nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein

El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein , compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.

MIAMI.- El nuevo juicio contra el desacreditado magnate del cine estadounidense Harvey Weinstein, acusado de violar a la actriz Jessica Mann, dio comienzo el martes con la presentación de los alegatos iniciales de los abogados ante un jurado de 12 miembros.

Weinstein, figura central en las acusaciones de agresión sexual que impulsaron el movimiento MeToo, permanecerá encarcelado por otros delitos, independientemente del veredicto.

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El juez declaró nulo el juicio por las acusaciones de Mann en junio pasado, después de que el presidente del jurado se negara a regresar para deliberar en medio de una disputa en la sala del jurado.

Weinstein, de 74 años y en silla de ruedas debido a problemas de salud, está siendo juzgado nuevamente por un cargo de violación en tercer grado en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en Manhattan.

Ya cumple una condena de 16 años de prisión en California por la violación de una actriz europea hace más de una década. Ha apelado esa condena, así como otra del juicio de junio.

Antes de que el presidente del jurado renunciara, lo declaró culpable de agresión sexual contra la productora de cine Miriam Haley y lo absolvió del mismo delito contra la actriz polaca Kaja Sokola.

Antecedentes

Weinstein ha contratado un nuevo equipo legal, entre ellos Marc Agnifilo, quien representa a figuras de alto perfil como el rapero Sean "Diddy" Combs.

Weinstein, ganador del Óscar, ha afirmado sentirse amenazado en la tristemente célebre prisión de Rikers Island, en el Bronx, donde se encuentra recluido, lo que lo obliga a pasar la mayor parte del tiempo en aislamiento.

"Me amenazan y me ridiculizan constantemente. No duraría mucho allí", declaró a The Hollywood Reporter a principios de año.

Weinstein era conocido por su temperamento explosivo, y la industria llevaba tiempo plagada de rumores de que se aprovechaba de su poder para explotar sexualmente a las mujeres.

En 2017, unas investigaciones de gran repercusión publicadas por The New Yorker y The New York Times sacaron a la luz una serie de denuncias de mujeres jóvenes que desencadenaron una avalancha de acusaciones de más de 80 denunciantes e impulsaron el movimiento mundial Me Too.

FUENTE: AFP