martes 21  de  abril 2026
POLÉMICA

Presentan alegatos iniciales en nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein

Weinstein, figura central en las acusaciones que impulsaron el movimiento MeToo, permanecerá encarcelado por otros delitos, sin importar el veredicto

El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.

El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.

AFP/Demaree Nikhinson

MIAMI.- El nuevo juicio contra el desacreditado magnate del cine estadounidense Harvey Weinstein, acusado de violar a la actriz Jessica Mann, dio comienzo el martes con la presentación de los alegatos iniciales de los abogados ante un jurado de 12 miembros.

Weinstein, figura central en las acusaciones de agresión sexual que impulsaron el movimiento MeToo, permanecerá encarcelado por otros delitos, independientemente del veredicto.

Lee además
Fiscalía imputó a Integrantes de la Mara Salvatrucha recluidos en la prisión más grande en El Salvador donde oficiales de seguridad montan guardia
JUSTICIA

Fiscalía de El Salvador lleva a juicio a 486 jefes de la pandilla Mara Salvatrucha en inédita audiencia
Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.
FÚTBOL

Hija de Maradona denuncia en juicio manipulación "absoluta y horrible" del equipo médico de su padre

El juez declaró nulo el juicio por las acusaciones de Mann en junio pasado, después de que el presidente del jurado se negara a regresar para deliberar en medio de una disputa en la sala del jurado.

Weinstein, de 74 años y en silla de ruedas debido a problemas de salud, está siendo juzgado nuevamente por un cargo de violación en tercer grado en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en Manhattan.

Ya cumple una condena de 16 años de prisión en California por la violación de una actriz europea hace más de una década. Ha apelado esa condena, así como otra del juicio de junio.

Antes de que el presidente del jurado renunciara, lo declaró culpable de agresión sexual contra la productora de cine Miriam Haley y lo absolvió del mismo delito contra la actriz polaca Kaja Sokola.

Antecedentes

Weinstein ha contratado un nuevo equipo legal, entre ellos Marc Agnifilo, quien representa a figuras de alto perfil como el rapero Sean "Diddy" Combs.

Weinstein, ganador del Óscar, ha afirmado sentirse amenazado en la tristemente célebre prisión de Rikers Island, en el Bronx, donde se encuentra recluido, lo que lo obliga a pasar la mayor parte del tiempo en aislamiento.

"Me amenazan y me ridiculizan constantemente. No duraría mucho allí", declaró a The Hollywood Reporter a principios de año.

Weinstein era conocido por su temperamento explosivo, y la industria llevaba tiempo plagada de rumores de que se aprovechaba de su poder para explotar sexualmente a las mujeres.

En 2017, unas investigaciones de gran repercusión publicadas por The New Yorker y The New York Times sacaron a la luz una serie de denuncias de mujeres jóvenes que desencadenaron una avalancha de acusaciones de más de 80 denunciantes e impulsaron el movimiento mundial Me Too.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Padre de Amy Winehouse pierde juicio contra amigas de la cantante

Alec Baldwin enfrenta juicio civil por presunta negligencia en tiroteo de "Rust"

"Soy inocente", declara ante el tribunal el médico de Maradona imputado por su muerte

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño del expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil.
Migración

EEUU expulsa a funcionario de Brasil tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro en Florida

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESCAÑOS FEDERALES

DeSantis llama el 28 de abril a sesión especial para redibujar distritos congresionales de Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.
competencia

Amazon anuncia gran inversión en empresa de Inteligencia Artificial

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (i), estrecha la mano del delegado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, Héctor Quintana (d), tras la firma de un acuerdo de seguridad, en Quito, el 20 de abril 2026.
COOPERACIÓN

EEUU y Ecuador firman acuerdo que fortalece la seguridad contra el narcotráfico