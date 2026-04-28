Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

MIAMI. — El Congreso de Florida inicia este martes 28 una sesión especial convocada por el gobernador Ron DeSantis para abordar tres asuntos de alto impacto político: la redistribución de los distritos del Congreso a mitad de la década, la aprobación de una llamada “Carta de Derechos” para regular el uso de la inteligencia artificial y un paquete de “libertad médica” que crearía nuevas exenciones a la vacunación infantil.

La cita en Tallahassee, que se extenderá hasta el 1 de mayo, busca rescatar dos prioridades del ejecutivo estatal que naufragaron en la sesión ordinaria y, a la vez, redibujar el mapa congresional con miras a las elecciones de medio término de noviembre.

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Aunque las tres iniciativas viajan en una misma proclama, cada una abre una conversación distinta ante la opinión pública y plantea diferentes retos políticos para los legisladores

Con la mira en Washington

El componente de redistribución de distritos es el que mayor atención nacional concentra. DeSantis presentó el lunes 27 su propuesta de mapa para los 28 distritos congresionales del estado, una iniciativa inédita en Florida fuera del ciclo decenal del censo.

De aprobarse, la nueva cartografía electoral podría otorgar a los republicanos hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes federal, donde actualmente ocupan 20 de las 28 bancas asignadas al estado.

El gobernador sostiene que el mapa vigente, que él mismo defendió en 2022, ya no refleja la realidad demográfica y política del estado. “Florida fue perjudicada en el censo de 2020 y desde entonces hemos luchado por una representación justa”, declaró DeSantis a Fox News.

Y agregó: “Nuestra población ha crecido drásticamente y hemos pasado de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones”.

El argumento jurídico del mandatario se apoya en una decisión pendiente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Louisiana v. Callais, que examina si la creación de distritos de mayoría minoritaria, amparada en la Ley de Derechos Electorales, viola las cláusulas de igual protección de la Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas. El alto tribunal escuchó nuevos alegatos en octubre de 2025, pero aún no ha emitido fallo.

El movimiento de Florida se inscribe en una guerra cartográfica nacional. El presidente Donald Trump pidió a los estados gobernados por republicanos que rediseñen sus mapas en respuesta a iniciativas similares en estados demócratas.

Días antes de la sesión especial, los votantes de Virginia aprobaron en referéndum un nuevo mapa que podría sumar cuatro escaños demócratas, aunque un juez bloqueó temporalmente su entrada en vigor.

“Carta de Derechos” para la IA

El segundo eje de la sesión es el proyecto SB 2D, presentado por el senador republicano Jason Brodeur, de Lake Mary, y que reproduce íntegramente el texto de la “Carta de Derechos” sobre inteligencia artificial impulsada originalmente por el senador Tom Leek.

La propuesta, de 33 páginas, prohíbe que los menores de edad abran cuentas en plataformas de chatbots de compañía sin el consentimiento de sus padres o tutores; obliga a estas plataformas a recordar a los usuarios, al inicio de la interacción y cada hora, que están conversando con una máquina y no con un ser humano; y faculta a los padres a supervisar, limitar y controlar el uso que sus hijos menores hacen de estas herramientas.

La norma también prohíbe a las empresas vender o divulgar información personal de los usuarios y veta la prestación de servicios de terapia o consejería en salud mental mediante inteligencia artificial.

Las multas por incumplimiento podrían alcanzar los 50.000 dólares por infracción, con un período de subsanación de 45 días, y la fiscalización quedaría en manos del Departamento de Asuntos Legales, encabezado por el fiscal general James Uthmeier.

Un proyecto complementario, el SB 4D, crea una excepción de registros públicos para investigaciones sobre presuntos daños causados por sistemas de inteligencia artificial.

La iniciativa cobró fuerza tras casos como el del adolescente floridano Sewell Setzer III, de 14 años, cuya muerte por suicidio en 2024 derivó en una demanda de su madre, Megan Garcia, contra Character Technologies, empresa matriz de Character.AI.

El gobernador ha vinculado públicamente la urgencia de la regulación con riesgos para la niñez. “Hay una maldad inherente cuando permitimos que las máquinas creen y sostengan una relación que el usuario cree real”, afirmó el senador Leek desde el pleno del Senado durante la sesión ordinaria.

El principal escollo para esta legislación ha sido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Daniel Pérez, quien sostiene que la regulación de la inteligencia artificial corresponde al gobierno federal y advirtió sobre el riesgo de un mosaico normativo estatal.

Nueva exención en vacunas

El tercer pilar de la sesión es el proyecto de “libertad médica”, presentado nuevamente por el senador republicano Clay Yarborough, de Jacksonville, y que replica su SB 1756, aprobado por el Senado 23-15 en marzo, pero ignorado por la Cámara baja.

La pieza legislativa crearía una tercera categoría de exención —ni médica ni religiosa— denominada “de conciencia”, que permitiría a los padres eximir a sus hijos de las vacunas exigidas para ingresar al sistema escolar K-12 de Florida, entre ellas las dosis contra la polio; difteria, tétanos y tos ferina; y sarampión, paperas y rubéola.

El proyecto también blinda de sanciones y responsabilidad civil a los médicos que receten ivermectina, autoriza a los farmacéuticos a dispensarla a solicitud del paciente, hace permanente la prohibición de discriminar por el estatus de vacunación con tecnología de ARN mensajero y protege a los floridanos frente a vacunaciones forzosas durante emergencias sanitarias.

“Esta legislación se trata de los valores que tenemos en alta estima: transparencia, toma de decisiones informada y empoderar a los padres para que tomen las decisiones médicas que consideren mejores para sus hijos”, afirmó Yarborough al presentar el proyecto.

El propio gobernador ha respaldado abiertamente la pieza. “Nada de lo que hice para protegerlos a ustedes de los mandatos durante el COVID se ha vuelto permanente en la ley. Lo dejaron como algo temporal. Necesitamos hacerlo permanente porque, cuando yo no esté, ustedes deben estar protegidos contra esto si vuelve a aparecer”, declaró DeSantis en Jacksonville.