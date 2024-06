Exfiscal y Netflix llegan a acuerdo por miniserie sobre los Cinco de Central Park

La directora Ava DuVernay, centro, con los Cinco de Central Park: Raymond Santana, Kevin Richardson, Korey Wise, Anthony McCray y Yuesf Salaam, en la premiere mundial de "When They See Us", de Netflix, en el Teatro Apollo en Nueva York el 20 de mayo de 2019.

Fairstein había argumentado que la serie de cuatro partes de 2019 When They See Us (Así nos ven) la difamó al retratarla como una villana racista y poco ética, y atribuyó acciones, responsabilidades y puntos de vista que no eran suyos.