Exiliada, a quien Ana de Armas interpretó sin autorización, reacciona a vínculos de la actriz con el régimen cubano

"La actriz cubana Ana de Armas, quien me interpretó en la película de Netflix Wasp Network (La Red Avispa, 2019), ahora tiene una relación sentimental con Manuel Anido, hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. La pareja fue fotografiada en Madrid por reporteros de la revista ¡HOLA!. Si bien la noticia no me sorprende, sí me repugna profundamente. Se trata de la misma mujer que interpretó mi personaje en una película que fue filmada parcialmente en La Habana, con el beneplácito del régimen de Castro, y que distorsionó un episodio horrible de mi vida", escribió Ana Margarita Martínez.

"Ana de Armas es una de ellos"

"La noticia de su romance con el hijastro de Díaz-Canel confirma lo que ya sabía: Ana de Armas es una de ellos. Su relación expone su complicidad con el mismo régimen que ha oprimido y silenciado a tantos cubanos durante décadas", aseveró la exiliada cubana, quien reside en Miami.

En 2019, se estrenó La Red Avispa (Wasp Network). La película dramática de coproducción internacional, escrita y dirigida por el cineasta francés Olivier Assayas, se basa en el libro The Last Soldiers of the Cold War, de Fernando Morais. La cinta está protagonizada por Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal, Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia y Wagner Moura, y cuenta la historia, basada en varios hechos reales, de un grupo de espías cubanos en territorio estadounidense durante la década de 1990.

En la producción se muestra la relación sentimental que tuvo Ana Margarita Martínez, interpretada por De Armas, con Juan Pablo Roque, interpretado por Wagner Moura.

Martínez sostiene que su historia fue tergiversada en el filme, lo que la llevó a exigirle a Netflix que modificara las escenas en donde ella aparecía y el cartel inicial de la película que dice "basado en hechos reales"; también pidió que se enmendara la mala imagen que dieron de ella.

"Permítanme ser clara: los productores de La Red Avispa nunca me consultaron. Mi nombre completo se usó sin mi permiso y mi foto se mostró descaradamente al final. Me vincularon a una narrativa que tergiversó groseramente quien soy y que manipuló la traición humillante que sufrí hace casi 30 años", expresó la cubana a DIARIO LAS AMÉRICAS.

"La película La Red Avispa alteró nuestra realidad"

"Como miembro orgullosa de la comunidad de exiliados cubanos, conozco de primera mano los sacrificios y el sufrimiento que hemos soportado. La película La Red Avispa alteró nuestra realidad: retrató a los exiliados -personas que huyeron de la opresión, el encarcelamiento y la persecución- como “mafiosos”; mientras enaltecía a los espías cubanos -herramientas del régimen- como “patriotas”. Es un insulto para cada hombre, mujer y niño que arriesgó todo por la libertad", agregó Martínez. "Ver esa parte de mi vida explotada en la película, reabrió heridas que con mucho esfuerzo había intentado sanar. Me trajo de vuelta el dolor de una experiencia desgarradora que viví; experiencia que ninguna película puede capturar realmente y que, en cambio, fue manipulada con fines propagandísticos. La verdad de lo que pasó merece ser contada con dignidad, respeto y precisión. La realidad no puede ser distorsionada para glorificar una dictadura brutal de 65 años".

"A Ana de Armas nunca le preocupó la verdad. El sufrimiento de sus compatriotas cubanos, muchos de ellos todavía confinados en prisiones de la isla, le ha importado poco. Ahora sabemos por qué", finalizó Ana Margarita Martínez.

Relación entre Ana Margarita Martínez y Juan Pablo Roque

Ana Margarita Martínez, nacida en 1960 y quien vive desde los 6 años en EEUU, en 1992 conoció a Juan Pablo Roque, uno de los integrantes de la Red Avispa, quien mantuvo en secreto durante años su lealtad a la dictadura cubano.

Roque se hizo famoso en el sur de Florida porque llegó a nado a la Base Naval de Guantánamo, donde se presentó como desertor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Así se inició como espía, para frustrar supuestos actos terroristas hacia Cuba desde la organización Hermanos al Rescate y cuya misión finalizó un día antes de que el régimen cubano ordenara el derribo de dos avionetas, supuestamente en aguas cubanas.

Tanto Ana Margarita Martínez como el resto de los compañeros de Roque se quedaron petrificados cuando este apareció frente a las cámaras de CNN desde La Habana dando a conocer que él era parte de una misión del régimen cubano.

Después de ser abandonada por Roque, Martínez demandó a la dictadura de Cuba en un tribunal de Miami, por angustia emocional, y obtuvo en el año 2001 un fallo que le adjudicaba más de 7.000.000 de dólares.