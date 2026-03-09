La India celebra un año más de vida y legado musical

La India se presenta en el escenario durante el concierto Mega 97.9 Megaton en el Madison Square Garden el 28 de octubre de 2015 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Linda Viera Caballero, conocida en la industria musical como La India , celebra este 9 de marzo 57 años de vida. Nacida en Río Piedras, Puerto Rico, y criada en el Bronx, Nueva York, su voz la ha convertido en una de las artistas más influyentes de la salsa contemporánea.

Desde joven sintió interés por la música y a los 14 años se unió a la agrupación de freestyle TKA, marcando el inicio de su carrera artística.

Pero su ascenso al estrellato llegó en la década de los noventa, cuando incursionó en la salsa y comenzó a ser conocida como La Princesa de la Salsa. Con una voz potente y una interpretación cargada de dramatismo, conquistó al público los álbumes Dicen Que Soy, Sobre el Fuego, Soy Diferente y Única, consolidándose en el género y logrando nominaciones a premios Grammy y Latin Grammy.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La India (@yosoylaindia)

Pero a diferencia de otros artistas, La India se ha distinguido por combinar la tradición salsera con elementos urbanos y su identidad femenina.

Su estilo interpretativo, intenso y emocional, la convirtió en una de las cantantes más respetadas del género, además de colaborar con grandes figuras de la música latina como el legendario pianista Eddie Palmieri, quien produjo su primer álbum salsero.

Y a través de su música ha abordado temas como el amor, el desamor y el orgullo latino, conectando con varias generaciones de oyentes.

Hoy, en su cumpleaños, su legado continúa vigente como una de las voces femeninas más representativas de la salsa moderna.