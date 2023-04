Exmiembro de Menudo acusa a representante de violación

El hombre de 51 años explicó que ingresó a la boy band en 1983, año en el que Menudo firmó un contrato con la discográfica RCA, de la cual Menéndez era vicepresidente ejecutivo.

"Es hora de que el mundo sepa la verdad. No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento, y ahora estoy espiritualmente listo porque Dios me está dando la fuerza. (...) Edgardo Díaz (mánager y productor del grupo) abusaba sexualmente de nosotros. No puedo hablar por los otros, voy a hablar de mí”, comentó.

El boricua explicó que Menéndez abusó de él en su casa de Nueva Jersey cuando tenía 14 años, y fue Díaz quien lo llevó hasta allá.

En 2014, Roselló acusó por primera vez a Díaz de haberlo violado. Aseguró que el hombre lo agredió sexualmente desde los 13 años, y también atacó a otros dos o tres jóvenes de la agrupación. "Él me amenazaba de que si yo no lo hacía, él me iba a echar del grupo", dijo entonces.

Díaz negó las acusaciones en diversas oportunidades.

Asesinato de Menéndez

Lo dicho por Roselló recuerda uno de los argumentos que se presentó en el juicio contra Lyle Menéndez y Erik Menéndez, quienes fueron acusados de asesinar a sus padres, José Menéndez y su esposa Mary Menéndez, en 1989.

“Los fiscales argumentaron que los jóvenes habían matado a sus exitosos padres para heredar su patrimonio multimillonario. Pero los abogados de la defensa afirmaron que el asesinato fue una venganza por el abuso sexual al que supuestamente los sometía el padre”, reseña BBC Mundo.

La abogada de la defensa Leslie Abramson aseguró que conocía a un exintegrante de la banda que había sido abusado por Menéndez, pero no lo llamó a declarar porque creía que podría perjudicar su carrera, señaló entonces el Daily News.

Sin embargo, los argumentos de abuso sexual contra Menéndez no se demostraron y los hijos del mánager fueron condenados a cadena perpetua.

