Exnovia de Jonah Hill dice que vivió abuso emocional

Sarah contó que Hill le insistió en borrar todas las fotografías donde saliera en traje de baño o estuviera en bikini, pues, a juicio del actor, eran los límites y el respeto que merecía la relación.

La surfista hizo pública una lista de todo lo que el actor le impuso que no debía hacer si quería continuar la relación:

"Simple y llanamente, si tú necesitas: surfear con hombres, no poner límites en tus amistades con los hombres, modelar, publicar fotos tuyas en traje de baño, publicar fotos sexuales, tener amistades con mujeres que están en lugares inestables y de tu pasado reciente, en lugar de ir por un almuerzo o café o algo respetuoso, no soy la pareja adecuada para ti. Si estas cosas te traen felicidad yo lo apoyo y no habrá resentimientos. Estos son los límites para una relación romántica. Mis límites contigo están basados en las formas en que estas acciones han dañado nuestra confianza”, le dijo Hill.

El romance entre Sarah Brady y Jonah Hill se hizo público en 2021, cuando asistieron juntos a la premier de la película No mires arriba.

Pero, tras las constantes exigencias y presiones a las que se vio expuesta sobre cómo debía actuar para mantener la relación, Brady decidió ponerle fin en 2022. Aseguró que le ha tomado un año tratar de sanar las heridas que le dejó el abuso que sufrió.

“Yo también lucho con la salud mental, pero no la uso para controlar como él hizo conmigo. Ha sido un año de curación y crecimiento con la ayuda de seres queridos y médicos para volver a vivir mi vida sin culpa, vergüenza y autojuicio por cosas tan pequeñas como surfear en traje de baño en lugar de un traje de neopreno más conservador. Y estoy segura de que aún me queda mucho por sanar de este abuso”, manifestó.

Por último, Brady aclaró que no habló de esto antes porque tras terminar el romance, Hill inició una relación con Olivia Millar, con quien tuvo un bebé, y no quería que la tensión que pudiera desencadenar la denuncia afectara su salud.

