HBO lidera las principales nominaciones a los Emmy

ARCHIVO - Estatuillas de los Emmy aparecen en el anuncio de nominaciones a la 70a edición de los Emmy en el Saban Media Center de la Academia de Televisión el 12 de julio de 2018 en Los Ángeles. HBO dominó el miércoles las nominaciones a los premios Emmy, con el trío de élite de "Sucession", "The White Lotus" y "The Last of Us" combinándose para un total de 74 menciones.

LOS ÁNGELES.- HBO dominó las nominaciones a los premios Emmy , con el trío de élite de Sucession, The White Lotus y The Last of Us combinándose para un total de 74 menciones, pero el tema dominante que oscurece el panorama es la huelga de guionistas en curso y la posibilidad de que los actores puedan unirse a ellos en tan sólo un día.

Sin embargo, los vacacionistas malditos en un centro turístico siciliano de la segunda parte de The White Lotus realmente dominaron las categorías de reparto, al obtener cinco nominaciones a la mejor actriz de reparto en un drama, incluidas las nominaciones para Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza, y cuatro más a mejor actor de reparto.

Bella Ramsey y Pedro Pascal, el dúo en una búsqueda llena de hongos en The Last of Us, obtuvieron cada uno nominaciones por sus papeles protagónicos. El programa fue segundo detrás de Succession con 24 nominaciones. The White Lotus tuvo 23.

Ted Lasso lideró las categorías de comedia con 21 nominaciones, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor para Jason Sudeikis.

Si los actores que se unen a los guionistas de cine y televisión en huelga frenarán aún más la industria y sería la primera vez desde 1960 que dos sindicatos de Hollywood están en huelga. Si bien continuarán los estrenos de programas y películas, cesará el trabajo en los próximos proyectos y cesarán las entrevistas promocionales y las apariciones de actores para apoyar los proyectos.

La posibilidad de una industria debilitada por dos huelgas podría empañar cualquier alegría para aquellos nominados, y podría alterar la ceremonia prevista para el 18 de septiembre que se transmitirá por Fox.

A continuación, la lista de los principales nominados:

Mejor serie de drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets.

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Series limitadas o de antología

Beef

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Mejor actor de serie dramática

Jeremy Strong, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul



Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Brian Cox, Succession

Jeff Bridges, The Old Man

Mejor actriz de serie dramática

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Mejor actriz en series limitadas o de antología

Lizzy Caplan, Fleishman Is in Trouble

Jessica Chastain, George & Tammy

Dominique Fishback, Swarm

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Riley Keough, Daisy Jones & the Six

Ali Wong, Beef

Mejor actor en series limitadas o de antología

Taron Egerton, Black Bird

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

Steven Yeun, Beef

Mejor actriz en serie de comedia

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

Mejor actor en serie de comedia

Bill Hader, Barry

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor talk show

The Daily Show With Trevor Noah, Comedy Central

Jimmy Kimmel Live!, ABC

Late Night With Seth Meyers, NBC

The Late Show With Stephen Colbert, CBS

The Problem With Jon Stewart, Apple TV+

Mejor Reality

The Amazing Race, CBS

RuPaul’s Drag Race, VH1

Survivor, CBS

Top Chef, Bravo

The Voice, NBC

Para conocer la lista completa, visita Emmys.com.

FUENTE: AP