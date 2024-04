Expertos apuestan por variedad de películas para mantener la industria

Eso significa que se debe tener un mercado fuerte y vibrante para películas con presupuestos pequeños o medianos.

En CinemaCon, los estudios de Hollywood, los exhibidores y las empresas de tecnología se reúnen para ver lo que llegará próximamente a los cines, desde películas que espera que lleven al público a las salas hasta lo último y lo mejor en refrigerios, asientos y proyección. En el escenario, el mensaje es (por diseño) optimista sobre el futuro de los cines y la capacidad de evolución de la industria. Ya sea en streaming, piratería, VHS o televisión, los líderes de la industria del entretenimiento cinematográfico se apresuran a recordar que su negocio ha sobrevivido a varias crisis existenciales: alguien siempre pronostica su desaparición.

Llamado a la inversión de películas

O’Leary hizo un llamado a los amigos en la industria financiera para que inviertan más capital en el sistema, calificándolo como una inversión inteligente que beneficia a creativos, estudios, exhibiciones, comunidades locales y, lo más importante, fanáticos del cine.

“Sabemos que una película que comienza su viaje con una exclusividad de exhibición tiene más éxito en todas las plataformas auxiliares posteriores”, agregó. “Esto debería atraer a las personas que quieren que el mayor número posible de cinéfilos vean sus películas, pero también a las personas que quieren ganar dinero”.

Estudios como Warner Bros., Universal Pictures, Paramount, Disney y Lionsgate subirán al gran escenario del Caesar’s Palace para mostrar avances o imágenes de sus próximas películas más destacadas, desde Furiosa hasta Deadpool & Wolverine, a veces con la ayuda de estrellas de cine, para avivar la emoción en las personas que pondrán estas películas en sus cines.

Aumento de taquilla en 2023

El 2023 fue una montaña rusa para las salas de cine. La taquilla general aumentó un 20% con respecto al año anterior en Estados Unidos, superando los 9.000 millones de dólares. Pero eso todavía está 2.000 millones de dólares por debajo de donde estaba el negocio antes de la pandemia. Hubo éxitos, como Oppenheimer y Barbie, por supuesto, y otros notables de estudios tradicionales, como The Super Mario Bros. Movie (Super Mario Bros.: La película), Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-Man: A Través Del Spider-Verso), Wonka y Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Guardianes de la Galaxia Vol. 3). Hubo sorpresas como Five Nights at Freddy’s (Five Nights at Freddy’s: La Película) y Cocaine Bear (Oso vicioso) e inesperados como Anyone But You (Cualquiera menos tú).

También hubo momentos de innovación exitosa, incluida la asociación de Taylor Swift y Beyoncé con AMC Theaters para lanzar sus películas de conciertos, eludiendo a los intermediarios tradicionales de los estudios. Taylor Swift: The Eras Tour recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en la película de conciertos más taquillera de todos los tiempos. Los estudios Toho también distribuyeron por sí mismos su primera película, con Godzilla Minus One, que recaudó más de 114 millones de dólares en todo el mundo, incluso con un lanzamiento limitado en Estados Unidos.

Pero también hubo fracasos y decepciones, y algunos de los géneros probados, como las películas de superhéroes, demostraron que ya no eran los pilares de apoyo a la industria que alguna vez fueron. El entretenimiento en streaming sigue siendo un competidor formidable por los ojos y los dólares a medida que todo el mundo sigue recuperándose de la pandemia. En 2024, los propietarios de cines y los estudios también tienen que lidiar con una cartera de películas modificada y algo agotada tras el paro laboral causado por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.

Pero O’Leary aseguró que se está llevando a cabo una gran re-imaginación. “Los puntos de inflexión como estos son momentos de oportunidad”, agregó. “Y este último año me ha demostrado que el futuro de esta industria, de hecho, el estado de esta industria, no tiene límites”.

