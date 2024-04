Exposición en China aborda trabajos de El Greco, Goya y Velázquez

La actriz María de Guerrero como La Dama Boba, Joaquín Sorolla y Bastida, en el Museo Nacional del Prado. La obra forma parte de la exposición Ages of Splendor. A history of Spain in the Museo del Prado.

MADRID.- El Museo del Prado y el Museum of Art Pudong (China) realizarán el próximo 23 de abril la exposición Ages of Splendor. A history of Spain in the Museo del Prado (Años de esplendor. Una historia de España en el Museo del Prado) en China, donde se mostrará una selección de 69 obras conservadas en la pinacoteca española, entre ellas tres obras de El Greco, cuatro de Velázquez, seis de Rubens y ocho de Goya.