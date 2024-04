Museo de Arte Contemporáneo de North Miami anuncia próximas exposiciones

Study on death, 2022. (72 x 68 in), del artista Manuel Mathieu.

El artista haitiano Manuel Mathieu expondrá su obra con dos muestras: World Discovered Under Other Skies (Mundo descubierto bajo otros cielos) y Dwelling on the Invisible (Habitando lo invisible). Se trata de su primera muestra individual en EEUU, que abre al público el miércoles 10 de abril.