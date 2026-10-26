Donalds y Jolly intensifican campaña en Miami-Dade en recta final por la gobernación

MIAMI. — El sur de Florida volverá a recibir a los candidatos a gobernador durante los últimos días de campaña. El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly tienen previstas nuevas visitas al área, donde buscarán movilizar simpatizantes y sumar apoyos antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Las agendas incluyen actividades en Miami-Dade y Palm Beach, aunque los recorridos no terminarán en el mismo lugar. Jolly reserva sus últimas jornadas para estos dos condados y Broward, mientras Donalds contempla regresar posteriormente a otras zonas del estado.

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El despliegue ocurre cuando faltan ocho días para los comicios y la votación anticipada ya está en marcha. La tarea inmediata de las campañas será convertir la asistencia a los encuentros y el respaldo de sus seguidores en participación efectiva.

Donalds volverá a Miami-Dade el jueves

La agenda republicana anuncia dos paradas en el sureste de Florida el jueves 29. La primera será a las 9:30 a. m. en Boca Ratón, en 19146 Lyons Road. Después, Donalds tiene previsto llegar a Hialeah Park Casino, en 100 East 32nd Street, para un acto a las 6:00 p. m.

Ambas actividades forman parte de la gira Defending the Florida Dream, con la que el congresista recorre el estado junto con su compañero de fórmula, el senador estatal Bryan Ávila, y otros dirigentes conservadores.

El calendario publicado incluye posteriormente encuentros en el centro y la costa oeste de Florida. Por tanto, la visita a Miami-Dade será parte del esfuerzo final de movilización y no el cierre definitivo de su recorrido estatal. Los asistentes deben comprobar las condiciones de inscripción y posibles modificaciones en el portal de la campaña.

Jolly reserva el último tramo para el sur

Jolly y su compañera de fórmula, Gwen Graham, incluyen Miami el domingo 1 de noviembre dentro de su gira Believe in Better. El horario y el lugar específico todavía figuraban pendientes de anuncio en la página consultada.

El lunes 2, víspera de las elecciones, el itinerario contempla Palm Beach, también con detalles por confirmar, y Wilton Manors, donde la campaña anuncia un encuentro de 7:00 a 8:30 p. m.

El recorrido demócrata comienza este lunes en Pensacola y pasa por ciudades como Tallahassee, Jacksonville, Gainesville, Orlando y Tampa antes de dirigirse al sur. La campaña presenta la gira como una oportunidad para insistir en vivienda, atención médica, educación y oposición a la expansión de centros de datos.

Las visitas coinciden con una competencia que algunas encuestas describen como estrecha. Una medición de la Universidad del Norte de Florida sitúa a Donalds con 49% y a Jolly con 47%, sobre una muestra de 1.471 probables votantes consultados entre el 12 y el 19 de octubre, con un margen de error general de 2,81 puntos.

Los encuentros anunciados darán a los electores del sur de Florida otra oportunidad de escuchar a los aspirantes antes de decidir quién sucederá a Ron DeSantis.