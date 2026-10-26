lunes 26  de  octubre 2026
LITERATURA

Escritora Mariana Enriquez presenta nuevo libro "Conversación con la oscuridad"

ensayo, publicado por Páginas de espuma, está organizado no en capítulos, sino en "vertebras", homenaje al género del body horror

La escritora Mariana Enriquez

La escritora Mariana Enriquez

EUROPA PRESS

BARCELONA.- La escritora argentina Mariana Enriquez indicó este lunes en Barcelona, donde acudió a presentar su nuevo libro 'Conversación con la oscuridad', que no se atreve a decir de dónde nace su "obsesión" por el terror, si bien aventuró que quizá provenga de la imposibilidad de poder ver fantasmas, algo que, reconoce, le encantaría.

En 'Conversaciones con la oscuridad', que lleva por subtítulo 'Teorías, intuiciones y escritura del miedo', establece una personal cartografía del terror contemporáneo y de su propia escritura, siempre desde su mirada generacional y latinoamericana.

Lee además
La autora irlandesa Sally Rooney interviene durante el segmento dedicado a Hulu en la gira de prensa de invierno de la TCA (Television Critics Association) de 2020, celebrada en el hotel The Langham Huntington en Pasadena, California, el 17 de enero de 2020. La autora irlandesa Sally Rooney se ha comprometido a destinar los honorarios que genera su obra a través de la BBC a apoyar al grupo Palestine Action, recientemente proscrito.
LITERATURA

Personalidades defienden a escritora Sally Rooney, vetada en Reino Unido
El artista Drake se presenta en el escenario del iHeartRadio Music Festival 2016 en el T-Mobile Arena el 23 de septiembre de 2016 en Las Vegas, Nevada. 
MÚSICA

Desestiman demanda que acusaba a Spotify de inflar reproducciones de Drake

"Creo que todo empieza en la infancia y con los mitos guaraníes. Eso, sumado a la mitología griega, especialmente todo lo que tenía que ver con monstruosidades", explicó en rueda de prensa Enriquez, para quien en su región toda la relación con los muertos e historias de fantasmas es algo "natural" e "incorporado a lo cotidiano".

"Tengo una relación muy desprejuiciada con el terror. No tengo la suerte de ver fantasmas como mi tía. Quizá de ahí sale toda la obsesión porque es algo que me fascina mucho y puedo explorar, tanto en la teoría como desde la ficción, pero en lo personal", dijo.

"Body Horror"

El ensayo, publicado por Páginas de espuma, está organizado no en capítulos, sino en "vertebras", homenaje a ese género del 'body horror' que tanto le gusta. Esta genealogía personal del terror la fue construyendo con las investigaciones que iba realizando sobre el terror cuando para vivir, además de escribir libros, daba clases y trabajaba como periodista cultural.

"Siempre me interesó todo esto. Leo gótico, terror y hasta manuales de espiritismo", confiesa la autora, cuyo ensayo dedica un inusual número de páginas a las notas explicativas. "El libro es como un gran mapa para mí y las notas son todos los caminos secundarios que se desvían", apuntó.

Un mapa de referencias generacionales -de 'La historia interminable' a 'El exorcista'-, pero también atemporales, empezando por la propia Biblia "y todo lo que es demoníaco o habla de matanzas de inocentes".

En 'Conversación con la oscuridad', Enriquez trata asimismo de su visión del género respecto a América Latina, un lugar donde el gótico no pasa necesariamente por castillos y otros elementos del imaginario histórico europeo.

Un terror distinto y propio de la región del mundo en que nació que se alimenta también de mitos y folclore propio, entre otras referencias más universales.

"El gótico es un género que para contar ciertas persistencias de la memoria de América Latina, ciertas violencias y narrativas de esos pueblos originarios que, en su momento, fueron suprimidas, puede ser muy útil", afirmó.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Extienden orden de alejamiento contra Halle Berry durante el juicio por custodia

Hallan muerto en Mónaco a primo segundo del príncipe Alberto II

Kim Kardashian celebra sus 46 años con vestidos vintage y sin Lewis Hamilton

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Brasil y ganador de la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones.
BRASIL

Lula gana por estrecho margen en Brasil: irregularidades y dudas rodean el resultado electoral

Personas observan resultados parciales de las elecciones este domingo, en una escuela en Río de Janeiro (Brasil).  video
ELECCIONES

Confusión electoral en Brasil tras suspensión temporal del escrutinio

El general retirado Michael Flynn, exconsejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.
REACCIONES

Michael Flynn pide a la Casa Blanca exigir la renuncia inmediata de Delcy Rodríguez en Venezuela

Un partidario de la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ondea una bandera de Venezuela, Caracas, el 22 de octubre de 2026.
LIBERTAD

El equipo de María Corina Machado agradece a Donald Trump por lograr el retorno a Venezuela

La actriz estadounidense Halle Berry en el estreno de Crime 101 de Amazon MGM Studios.
CELEBRIDADES

Extienden orden de alejamiento contra Halle Berry durante el juicio por custodia

Te puede interesar

La gente llena sus boletas en la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato el 25 de octubre de 2026 en Cary, Carolina del Norte.
EEUU

Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

Por Julián Varela
Conductores de vehículos esperan en un semáforo frente a una pancarta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y miembros de la oposición, antes de las elecciones legislativas del país en Bnei Brak el 20 de octubre de 2026.
Política

Israel se juega su futuro en las urnas: Netanyahu aspira a la reelección tras ataque de octubre de 2023

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly intensifican campaña en Miami-Dade en recta final por la gobernación

El presidente Donald J. Trump antes de abordar el Air Force One.
ELECCCIONES

Trump intensifica campaña por republicanos en Texas, Iowa y Florida

El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.
DECLARACIONES

Rubio resalta papel de Trump en regreso de María Corina a Venezuela y explica por qué